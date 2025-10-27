Πέθανε το «ωραιότερο αγόρι στον κόσμο»

Ο Μπιορν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που έμεινε στην ιστορία για τον ρόλο του Τάτζιο στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία» (1971) του Λουκίνο Βισκόντι, πέθανε σε ηλικία 70 ετών, όπως επιβεβαίωσε σήμερα η δημιουργός ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στη ζωή του.

Σύμφωνα με την Κριστίνα Λίντστρεμ, η οποία μαζί με τον Κρίστιαν Πέτρι σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ για τον ηθοποιό που προβλήθηκε το 2021, ο Αντρέσεν πέθανε το Σάββατο. Όπως δήλωσε, «μάθαμε από την κόρη του». Το έργο τους είχε τιμήσει τον ηθοποιό ως έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε με θάρρος τις δυσκολίες της ζωής και μίλησε ανοιχτά για αυτές.

Ο Αντρέσεν ήταν μόλις 15 ετών όταν συνάντησε τον Βισκόντι, ο οποίος αναζητούσε τον ιδανικό έφηβο για να ενσαρκώσει τον Τάτζιο, τον νεαρό που προκαλεί την εμμονή του Γκούσταβ φον Άσενμπαχ, ρόλο που υποδύθηκε ο Ντερκ Μπόγκαρντ, στο θέρετρο της Βενετίας.

Ο ρόλος αυτός και ο χαρακτηρισμός «το ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» που τον συνόδευε από τότε, τον έφεραν στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Αργότερα, ο ίδιος θα παραδεχθεί ότι αυτή η εμπειρία τον οδήγησε σε κατάθλιψη και εξάρτηση.

Μετά την πρεμιέρα της ταινίας, ο Βισκόντι τον πήρε μαζί του σε μια έξοδο με φίλους σε gay club, όπου, όπως είχε αφηγηθεί ο Αντρέσεν σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Expressen το 2021, κατέφυγε στο ποτό για να αντιμετωπίσει τη μοναξιά του. «Δεν είχα κανένα πρόβλημα κατά τα γυρίσματα. Αλλά όταν τελείωσαν, είχα την αίσθηση ότι ήμουν λεία πεταμένη στους λύκους. Σωματικά, δεν μου συνέβη τίποτε, αλλά πάντως ήταν δυσάρεστο», είχε δηλώσει.

Έναν χρόνο αργότερα, στη διάρκεια ταξιδιού του στην Ιαπωνία, ενθαρρύνθηκε να κάνει χρήση ναρκωτικών για να βρει το θάρρος να τραγουδήσει μπροστά σε κοινό, σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μπιορν Αντρέσεν γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1955 στη Στοκχόλμη. Μεγάλωσε χωρίς πατέρα, ενώ η μητέρα του αυτοκτόνησε όταν εκείνος ήταν δέκα ετών. Τον ανέθρεψαν οι παππούδες του.