αναζητήση
25 oC weather-icon
αναζητήση
αναζητήση
Κόσμος

Πέθανε το «ωραιότερο αγόρι στον κόσμο»

Ο Μπιορν Αντρέσεν, ο σουηδός ηθοποιός γνωστός για τον ρόλο του Τάτζιο στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία» (1971), πέθανε σε ηλικία 70 ετών, επιβεβαίωσε σήμερα η δημιουργός ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στη ζωή του.

Πέθανε το «ωραιότερο αγόρι στον κόσμο»
TANEA Newsroom 27/10/2025, 14:49
Τελευταία Νέα

Ο Μπιορν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που έμεινε στην ιστορία για τον ρόλο του Τάτζιο στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία» (1971) του Λουκίνο Βισκόντι, πέθανε σε ηλικία 70 ετών, όπως επιβεβαίωσε σήμερα η δημιουργός ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στη ζωή του.

Σύμφωνα με την Κριστίνα Λίντστρεμ, η οποία μαζί με τον Κρίστιαν Πέτρι σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ για τον ηθοποιό που προβλήθηκε το 2021, ο Αντρέσεν πέθανε το Σάββατο. Όπως δήλωσε, «μάθαμε από την κόρη του». Το έργο τους είχε τιμήσει τον ηθοποιό ως έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε με θάρρος τις δυσκολίες της ζωής και μίλησε ανοιχτά για αυτές.

Ο Αντρέσεν ήταν μόλις 15 ετών όταν συνάντησε τον Βισκόντι, ο οποίος αναζητούσε τον ιδανικό έφηβο για να ενσαρκώσει τον Τάτζιο, τον νεαρό που προκαλεί την εμμονή του Γκούσταβ φον Άσενμπαχ, ρόλο που υποδύθηκε ο Ντερκ Μπόγκαρντ, στο θέρετρο της Βενετίας.

Ο ρόλος αυτός και ο χαρακτηρισμός «το ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» που τον συνόδευε από τότε, τον έφεραν στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Αργότερα, ο ίδιος θα παραδεχθεί ότι αυτή η εμπειρία τον οδήγησε σε κατάθλιψη και εξάρτηση.

Μετά την πρεμιέρα της ταινίας, ο Βισκόντι τον πήρε μαζί του σε μια έξοδο με φίλους σε gay club, όπου, όπως είχε αφηγηθεί ο Αντρέσεν σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Expressen το 2021, κατέφυγε στο ποτό για να αντιμετωπίσει τη μοναξιά του. «Δεν είχα κανένα πρόβλημα κατά τα γυρίσματα. Αλλά όταν τελείωσαν, είχα την αίσθηση ότι ήμουν λεία πεταμένη στους λύκους. Σωματικά, δεν μου συνέβη τίποτε, αλλά πάντως ήταν δυσάρεστο», είχε δηλώσει.

Έναν χρόνο αργότερα, στη διάρκεια ταξιδιού του στην Ιαπωνία, ενθαρρύνθηκε να κάνει χρήση ναρκωτικών για να βρει το θάρρος να τραγουδήσει μπροστά σε κοινό, σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μπιορν Αντρέσεν γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1955 στη Στοκχόλμη. Μεγάλωσε χωρίς πατέρα, ενώ η μητέρα του αυτοκτόνησε όταν εκείνος ήταν δέκα ετών. Τον ανέθρεψαν οι παππούδες του.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Ο διευθυντής των 24 ωρών

Τριγμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η υπόθεση του Γιώργου Παπαβασιλείου που οδηγήθηκε σε παραίτηση πριν αναλάβει ουσιαστικά την πλέον νευραλγική θέση στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη.
Διαβάστε το άρθρο της Μυρτώς Λιαλιούτη
Τελευταία Νέα

Δείτε επίσης

Δέκα άτομα δικάζονται στο Παρίσι για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν

Δέκα άτομα δικάζονται στο Παρίσι για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν

Ισραήλ: Απορρίπτουμε τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα

Ισραήλ: Απορρίπτουμε τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα

Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα
Εικόνα google Ακολουθήστε ΤA NEA στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Τα Νέα Logo Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Δημοφιλή

Κόσμος
Κόσμος

Καναδάς: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ο Μαρκ Κάνρεϊ – Αρνητικός ο Τραμπ

Ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μάρκ Κάρνεϊ δηλώνει έτοιμος να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αύξησε κατά 10% τους δασμούς επί των καναδικών προϊόντων, οργισμένος από διαφημιστικό σποτ, που παρουσίαζε αποσπάσματα ομιλίας του Προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν, που προειδοποιούσε για τις αρνητικές συνέπειες των υψηλών δασμών επί τις αμερικανικής οικονομίας. «Είμαστε έτοιμοι […]

27/10/2025 14:26
Καναδάς: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ο Μαρκ Κάνρεϊ – Αρνητικός ο Τραμπ
Κόσμος

Λιθουανία: Θα καταρρίπτει μπαλόνια διακινητών από τη Λευκορωσία που διαταράσσουν την εναέρια κυκλοφορία

Η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην κατάρριψη μπαλονιών που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνται από διακινητές και παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της χώρας από τη Λευκορωσία. Η πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε πως τα μπαλόνια έχουν προκαλέσει επανειλημμένα προβλήματα στην αεροπορική κυκλοφορία πάνω από τη Βαλτική χώρα. Την περασμένη εβδομάδα, το αεροδρόμιο του Βίλνιους αναγκάστηκε […]

27/10/2025 13:52
Λιθουανία: Θα καταρρίπτει μπαλόνια διακινητών από τη Λευκορωσία που διαταράσσουν την εναέρια κυκλοφορία
Κόσμος

Ζελένσκι: Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργαστούν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για την κατάρτιση σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με δήλωσή του στον ιστότοπο Axios. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για εφαρμογή εκεχειρίας στα σημερινά όρια του μετώπου. «Μερικά σημεία συνοπτικά. Σαν σχέδιο […]

27/10/2025 13:24
Ζελένσκι: Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο
Κόσμος

Ισραήλ: Απαραίτητη η επιστροφή όλων των σορών ομήρων πριν τα επόμενα στάδια εκεχειρίας

Το Φόρουμ των Οικογενειών ζητά την αναστολή των επόμενων σταδίων της εκεχειρίας όσο η Χαμάς δεν παραδίδει τις 13 σορούς ομήρων. Καλεί Ισραήλ, ΗΠΑ και μεσολαβητές να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας.

27/10/2025 13:23
Ισραήλ: Απαραίτητη η επιστροφή όλων των σορών ομήρων πριν τα επόμενα στάδια εκεχειρίας
Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία – «Ήταν τέλεια»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε εξέταση μαγνητικής τομογραφίας (MRI), χωρίς όμως να διευκρινίσει τον λόγο. Η δήλωσή του έγινε κατά τη διάρκεια της πτήσης του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One με προορισμό το Τόκιο. «Ήταν τέλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας […]

27/10/2025 12:55
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία – «Ήταν τέλεια»

Αν είσαι συνδρομητής
ξεφύλλισε Τα ΝΕΑ

ΝΕΑ 27.10.2025

Όλα τα θέματα

Όλα τα Νέα
Απόρρητο