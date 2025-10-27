Ο Βίκτορ Ουεμπανγιάμα κατέκτησε ακόμα μία «κορυφή» στο ΝΒΑ, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης που σημείωσε πάνω από 100 πόντους και 15 τάπες στα τρία πρώτα παιχνίδια της κανονικής περιόδου, οδηγώντας τους Σαν Αντόνιο Σπερς στη νίκη επί των Μπρούκλιν Νετς στο Τέξας.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 31 πόντους, 14 ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ, τρία κλεψίματα και έξι κοψίματα σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Ο 21χρονος σέντερ, που επελέγη στο νούμερο ένα του draft το 2023, έχει εντυπωσιάσει με τις φετινές του εμφανίσεις, έχοντας μέσο όρο 33,3 πόντους, 13,3 ριμπάουντ και 6 τάπες στα τρία πρώτα παιχνίδια.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ύψους 2,26 μ. παίκτης επέστρεψε στη δράση στην αρχή της χρονιάς, ύστερα από οκτάμηνη αποχή λόγω επέμβασης στον ώμο, εξαιτίας θρόμβωσης που είχε υποστεί τον Φεβρουάριο.