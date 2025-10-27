Σε μαγνητική τομογραφία θα υποβληθεί μέσα στη μέρα ο Ντάβιντε Καλάμπρια, προκειμένου να υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για τον μυϊκό τραυματισμό του στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης. Το ευχάριστο νέο για τους Πράσινους είναι το γεγονός ότι Σίριλ Ντέσερς άρχισε ατομικό πρόγραμμα και πάτησε γήπεδο, ενώ το δικό τους πρόγραμμα έκαναν οι Πελίστρι, Μπόκος και θεραπεία ακολούθησε ο Μπακασέτας.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, ενώ ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.