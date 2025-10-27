Την παραίτησή του υπέβαλε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, εν μέσω του σκανδάλου των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή, στην οποία ο ίδιος είχε καταθέσει στις 9 Οκτωβρίου.

Ο κ. Καϊμακάμης υπέβαλε την παραίτησή του από τις 16 Οκτωβρίου, η οποία έγινε δεκτή την επόμενη ημέρα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, με την απόφαση να δημοσιοποιείται σήμερα (27/10).

Όπως μετέδωσε το ΜEGA, ο κ. Καϊμακάμης στην κατάθεσή του στην Εξεταστική παραδέχθηκε πως η οικογένειά του δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών και πως λαμβάνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνοπτικά, η απόφαση ΑΔΑ: 9ΣΨΦ4653ΠΓ-Ω7Ψ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναφέρει:

«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ.: Α00024557, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434/17.10.2025).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Έρευνα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενδέκατη προσωρινή κράτηση

Στο μεταξύ, ενδέκατο ένταλμα προσωρινής κράτησης εξέδωσαν ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Ανακριτής και η Ευρωπαία Εισαγγελέας για κατηγορούμενο που απολογήθηκε σήμερα στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που στόχευε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται με την ομάδα των τελευταίων έξι κατηγορουμένων στην υπόθεση. Ανάμεσα σε αυτούς που θα βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο είναι και ο λογιστής σε βάρος του οποίου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε την κατηγορία, καθώς φαίνεται να είχε κομβικό ρόλο στην λειτουργία της οργάνωσης.

Η προφυλάκιση που αποφάσισαν οι δύο δικαστικοί λειτουργοί αφορά έναν κατηγορούμενο, που δήλωνε περιστασιακά απασχολούμενος, ο οποίος φαίνεται να υπέβαλε δηλώσεις με μη ορθά στοιχεία προκειμένου να λαμβάνει επιδοτήσεις. Απολογία έδωσε επίσης και άλλος ένας κατηγορούμενος ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. «Είχα εμπιστευτεί τους κωδικούς taxisnet σε κάποιον από τους συγκατηγορουμένους μου, ο οποίος τους διαχειρίστηκε κατά τρόπο παράνομο με αποτέλεσμα να καταγράφονται ως περιουσία μου, χωράφια που ποτέ δεν είχα στη κατοχή μου», φέρεται να ισχυρίζεται για την εμπλοκή του.