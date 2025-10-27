Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10) μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Νέα Φιλαδέλφεια, με αποτέλεσμα εννιά οχήματα να τυλιχθούν στις φλόγες.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη φωτιά που ξέσπασε μετά την εμπρηστική επίθεση που εξαπέλυσαν τρεις κουκουλοφόροι. Το βίντεο δείχνει τα οχήματα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, τόσο μπροστά από το κατάστημα, όσο και σε χώρο πλησίον του. Από την εμπρηστική επίθεση κάηκαν ολοσχερώς πέντε οχήματα και έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές άλλα τέσσερα.

Στο σημείο εντοπίστηκαν μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό, ενώ το υλικό των καμερών ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, έχει καταγεγραμμένα τρία άτομα με μαύρα ρούχα και κουκούλες.