Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε τα ξημερώματα μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη λεωφόρο Καρέα, στον Βύρωνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λίγο μετά τις 5:00 το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σταθμευμένα οχήματα της αντιπροσωπείας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δύο από αυτά. Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Κατά την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, εντοπίστηκαν σπίρτα και πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υγρό, στοιχεία που ενισχύουν το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Την υπόθεση διερευνά η Κρατική Ασφάλεια, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.