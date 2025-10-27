Συγκέντρωση διαμαρτυρίας δασκάλων και γονέων πραγματοποιείται έξω από το υπουργείο Παιδείας αυτή την ώρα.

Όπως μετέδωσε το MEGA, στη συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Παιδείας συμμετέχουν σωματεία εκπαιδευτικών της Αττικής και γονείς, οι οποίοι διεκδικούν την κάλυψη των κενών στα σχολεία από εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και την ανάκληση των αποφάσεων για συγχώνευση σχολικών τμημάτων.

Ακόμη, καταγγέλλουν την επίθεση από τα ΜΑΤ με γκλοπ και χημικά στην συγκέντρωση της περασμένης Πέμπτης, όπου τραυματίστηκαν δύο εκπαιδευτικοί, ενώ αναφέρουν πως χημικά έπεφταν σε σημείο όπου βρίσκονταν μαθητές δημοτικού.

Σημειώνεται ότι η αντιπροσωπεία των σωματείων θα συναντηθεί με τον γ.γ. του υπουργείου Παιδείας.