«Ταχύτατη διερεύνηση» των όσων συνέβησαν έξω από τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, ζήτησε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Πέμπτη, άνδρες των ΜΑΤ προχώρησαν σε απρόκλητη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης απέναντι σε δεκάδες γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς που διαμαρτύρονταν για τις συνενώσεις σχολικών τμημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, «η Σοφία Ζαχαράκη, επικοινώνησε αμέσως με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να υπάρξει ταχύτατη διερεύνηση των όσων συνέβησαν έξω από τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, στο Μεταξουργείο, σήμερα το πρωί.

Σημειώνεται ότι, στις 9 π.μ. αντιπροσωπεία γονέων είχε συνάντηση μίας ώρας με τη διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αικατερίνη Αραμπατζή. Η διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ευαγγελία Καραγιάννη δεν παρέστη στη σημερινή, συνάντηση, καθώς βρισκόταν σε συνεδρίαση στα γραφεία της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Αττικής».

Παράλληλα, επισημαίνουν πως «την περασμένη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, σύμφωνα με τις καταγγελίες των στελεχών της εκπαίδευσης, είχαν εισβάλει, εκπρόσωποι γονέων και εκπαιδευτικών που απαιτούσαν να μην προχωρήσουν οι προγραμματισμένες συγχωνεύσεις τμημάτων. Τα συγκεκριμένα άτομα προπηλάκισαν και βιντεοσκοπούσαν τα στελέχη εκπαίδευσης, χωρίς τη συναίνεσή τους, οπότε και εκλήθη η Ελληνική Αστυνομία να επιληφθεί του θέματος».

Ακόμη, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ, που επικαλείται το ΑΠΕ – ΜΠΕ, λίγο μετά τις 10:00 μέλη του συλλόγου γονέων του 36ου δημοτικού σχολείου Αθήνας και από τις συλλογικότητες «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων» και «Ανοιχτή συνέλευση υπεράσπισης του λόφου Στρέφη» στην προσπάθεια τους να εισέλθουν στο κτίριο επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, που τους απώθησαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Καταδικάζουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά – «Έπνιξαν στα δακρυγόνα μικρά παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς»

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν από την πλευρά τους ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και Νέα Αριστερά, καταγγέλλοντας χημικά και καταστολή, απέναντι ακόμα και σε μικρά παιδιά.

«Το υπουργείο Παιδείας οφείλει να ανακαλέσει άμεσα τις αποφάσεις συγχώνευσης τμημάτων και να προχωρήσει στην πλήρη κάλυψη των πραγματικών αναγκών με προσλήψεις εκπαιδευτικών», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, καταδικάζοντας τη «βίαιη» καταστολή της συγκέντρωσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε ότι «τα ΜΑΤ των κυρίων Μητσοτάκη και Χρυσοχοΐδη έπνιξαν στα δακρυγόνα μικρά παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς. Η σημερινή εικόνα είναι η πιο καθαρή απόδειξη μίας αυταρχικής κυβέρνησης που φοβάται την κοινωνία και αντιμετωπίζει τη δημοκρατία ως εμπόδιο».