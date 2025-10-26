Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ, ως κυρίαρχο κράτος, θα καθορίσει μόνο του την πολιτική ασφαλείας του και τις ξένες δυνάμεις με τις οποίες θα συνεργαστεί.

«Εμείς ελέγχουμε την ασφάλειά μας και έχουμε καταστήσει σαφές σε διεθνείς δυνάμεις πως το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες δυνάμεις είναι αποδεκτές για εμάς — και αυτός είναι ο τρόπος που ενεργούμε και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε», ανέφερε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Πρόσθεσε πως «αυτό, βέβαια, είναι αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το εξέφρασαν οι πιο υψηλόβαθμοι εκπρόσωποί τους τις τελευταίες ημέρες».