Ο Λούκα Ντόντσιτς θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για τουλάχιστον μία εβδομάδα, λόγω τραυματισμών που τον ταλαιπωρούν στο αριστερό του πόδι και σε δάχτυλο του ίδιου ποδιού. Ο Σλοβένος αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς θα αναγκαστεί να μείνει εκτός στα επόμενα παιχνίδια με Μπλέιζερς, Τίμπεργουλβς, Γκρίζλις και Χιτ, προκειμένου να αναρρώσει πλήρως.

Ο Ντόντσιτς είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν, μετρώντας 92 πόντους, 23 ριμπάουντ και 17 ασίστ στα δύο πρώτα του ματς, σε ήττα από τους Γουόριορς και νίκη απέναντι στους Τίμπεργουλβς.