Με λαμπρότητα τιμούν οι δήμοι της Αττικής την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» και την εποποιία του 1940, με πλήθος εκδηλώσεων που κορυφώνονται ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου με την καθιερωμένη παρέλαση. Από την Παρασκευή, οι πόλεις «ντύθηκαν» στα γαλανόλευκα, με γενικό σημαιοστολισμό δρόμων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και φωταγώγηση για το τριήμερο. Οι δήμαρχοι όρισαν τελετάρχες και ανακοίνωσαν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που ξεκινούν το πρωί της επετείου με τις χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες όλων των εκκλησιών.

Μετά την επίσημη δοξολογία στους Ιερούς Ναούς, θα πραγματοποιηθούν καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία κάθε δήμου, οι πανηγυρικοί λόγοι των δημάρχων και των τοπικών αρχών, καθώς και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ηρωικώς πεσόντων. Οι τελετές ολοκληρώνονται με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τις μαθητικές παρελάσεις, στις οποίες συμμετέχουν πρόσκοποι, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι. Στους περισσότερους δήμους, οι παρελάσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι.

Εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις

Πέρα από τις καθιερωμένες τελετές, αρκετοί δήμοι πραγματοποιούν και ειδικές εκδηλώσεις για την επέτειο. Στον Άγιο Δημήτριο, στο πλαίσιο του εορτασμού, παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» η θεατρική παράσταση «Απέναντι στο Πεπρωμένο», βασισμένη στο βιβλίο του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου. Το έργο, που σκηνοθέτησε ο Ιάκωβος Μυλωνάς, αφηγείται την ιστορία της Ελλάδας από το 1940 έως το 1994 μέσα από τη ζωή μιας ανυπόταχτης γυναίκας.

Ο δήμος Αμαρουσίου έχει προγραμματίσει επετειακή εκδήλωση στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, με τη Μικτή Χορωδία Αγίας Φιλοθέης υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Αιμίλιου Γιαννακόπουλου. Στο Ίλιον, το βράδυ της Τρίτης, θα παρουσιαστεί στο Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» η εκδήλωση «Το Ίλιον – Νέα Λιόσια στον αγώνα του 1940 – Ο πόλεμος – Η Κατοχή – Η Αντίσταση», αφιερωμένη στους ήρωες του Έπους του ’40, από τον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσσήνιων Ιλίου «Η Αρχαία Μεσσήνη».

Παραδοσιακοί χοροί και μουσικές εκδηλώσεις

Μετά τις παρελάσεις, πολλοί δήμοι έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους εκδηλώσεις με παραδοσιακούς χορούς. Στο Παλαιό Φάληρο, στην πλατεία Φλοίσβου, θα συμμετάσχει ο Σύλλογος Κρητών, ενώ στην Κηφισιά θα εμφανιστεί το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του δήμου.

Αντίστοιχα, εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε Παλλήνη, Μοσχάτο-Ταύρο και Λυκόβρυση-Πεύκη, όπου στην κεντρική πλατεία θα προσφερθούν εδέσματα με τη συμμετοχή της Χορευτικής Ομάδας Παραδοσιακών Χορών και των συλλόγων «Η Αστροφεγγιά», «Τάλως», «Τα Χρώματα της Παράδοσης» και Ηπειρωτών Λυκόβρυσης.

Πολιτιστικές δράσεις σε όλη την Αττική

Ανάλογες εκδηλώσεις διοργανώνουν και άλλοι δήμοι. Στον Άλιμο παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση «Μικρό μου Καστελόριζο» στη σκηνή «Κάρολος Κουν». Στα Βριλήσσια, πραγματοποιήθηκε επετειακή εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο, ενώ στον Παπάγου-Χολαργό, στο αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», συμμετείχαν οι χορωδίες του δήμου και ο αξιωματικός ε.α. Νικόλαος Κ. Ηλιόπουλος ως ομιλητής.

Στη Ραφήνα-Πικέρμι, η εκδήλωση «Μνήμες από την 28η Οκτωβρίου 1940» φιλοξενήθηκε στο Αμφιθέατρο Γυμνασίου-Λυκείου Ραφήνας, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και της Φιλαρμονικής του δήμου. Τέλος, στον δήμο Κρωπίας, στην αίθουσα «Αριστοτέλης», πραγματοποιήθηκε ομιλία του δρ. Βάλεντιν Σνάιντερ, ερευνητή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με θέμα «Η γερμανική Κατοχή της Ελλάδας (1941-1944) μέσα από τα γερμανικά αρχεία».