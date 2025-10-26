Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (26/10) στην Περαία Θεσσαλονίκης, με 20χρονο να βρίσκεται μαχαιρωμένος στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του grtimes.gr, ένας 20χρονος άνδρας ελληνικής καταγωγής εντοπίστηκε αιμόφυρτος σε κεντρικό δρόμο της Περαίας, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πνευμονοθωρακική χώρα. Φίλοι του τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Αγίου Δημητρίου, όπου και εισήχθη στο χειρουργείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 20χρονος φέρεται να είπε στους γιατρούς κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, πως ενώ περπατούσε στο δρόμο δέχθηκε επίθεση και δεν θυμάται τίποτα άλλο.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού και αναζητά τον δράστη ή τους δράστες που εμπλέκονται.