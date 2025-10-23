Ακόμη ένα επεισόδειο ενδοικογενειακής βίας σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Πλατάνι της Κω, όταν ένας 79χρονος άνδρας μουσουλμανικής καταγωγής επιτέθηκε στη σύζυγο του, την εξύβρισε και την τραυμάτισε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ν. Αιγαίου, ο ηλικιωμένος φέρεται να απείλησε και τον γαμπρό του, ο οποίος διαμένει στο ίδιο σπίτι. Η κόρη του δράστη μετέβη στο Α.Τ Κω και κατήγγειλε το περιστατικό στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής βίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 79χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, για σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.