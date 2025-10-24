Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 24χρονος που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε έναν 37χρονο βουλγαρικής καταγωγής έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί έντονη διαφωνία με το θύμα δύο ημέρες πριν από το περιστατικό. Όπως φέρεται να είπε, εκείνο το βράδυ πήγε να τον συναντήσει προκειμένου να λύσουν τη διαφορά τους.

Ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε σε έντονο καβγά, με αποτέλεσμα να τον μαχαιρώσει. Ο 24χρονος, ενώπιον του ανακριτή, φέρεται να δήλωσε: “Ζητώ συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή“.