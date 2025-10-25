Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε οδηγία χθες Παρασκευή να εγκαταλείψουν το Μαλί μη απόλυτα απαραίτητα μέλη του προσωπικού της αμερικανικής πρεσβείας και οι οικογένειές τους, επικαλούμενο κινδύνους ασφαλείας στη χώρα της δυτικής Αφρικής.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν μπορεί να προσφέρει συνηθισμένες ούτε κατεπείγουσες υπηρεσίες εκτός της (πρωτεύουσας) Μπαμακό εξαιτίας των κινδύνων ασφαλείας», εξηγεί ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Επικαιροποιημένη ταξιδιωτική οδηγία για το Μαλί απευθυνόμενη ευρύτερα στους Αμερικανούς διατηρεί το κράτος του Σαχέλ στο επίπεδο 4 (σ.σ. «μην ταξιδεύετε» εκεί).