Αλλαγή ώρας έρχεται τα ξημερώματα της Κυριακής, με τους δείκτες των ρολογιών να γυρνούν μία ώρα πίσω. Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ρολόγια θα δείχνουν 03:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα».

Όπως επισημαίνεται, οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ., σηματοδοτώντας έτσι την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.