Ένα επιστημονικό ορόσημο που φέρνει την ανθρωπότητα πιο κοντά σε μια εποχή καθαρής, ανεξάντλητης ενέργειας ανακοινώθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η βρετανική εταιρεία **First Light Fusion (FLF) πέτυχε για πρώτη φορά αντίδραση αδρανειακής σύντηξης υψηλής απόδοσης, παράγοντας περισσότερη ενέργεια από αυτήν που χρειάστηκε για την εκκίνησή της. Πρόκειται για μια εξέλιξη που πολλοί στον ενεργειακό τομέα χαρακτηρίζουν ως «καθοριστική στιγμή» για το μέλλον της παγκόσμιας ηλεκτροπαραγωγής.

Η ενέργεια σύντηξης παράγεται όταν δύο ελαφριά άτομα —όπως τα ισότοπα του υδρογόνου— ενώνονται για να σχηματίσουν ένα βαρύτερο, απελευθερώνοντας τεράστια ποσά ενέργειας, με τον ίδιο μηχανισμό που δίνει φως στον Ήλιο. Σε αντίθεση με την κλασική πυρηνική σχάση, η διαδικασία αυτή δεν παράγει ραδιενεργά λύματα και δεν εγκυμονεί τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος.

Η τεχνολογία FLARE (Fusion via Low-power Assembly and Rapid Excitation) αποτελεί τη βάση του επιτεύγματος της FLF. Σύμφωνα με την εταιρεία, «ένα κιλό καυσίμου περιέχει την ίδια ενεργειακή δυναμική με δέκα εκατομμύρια κιλά άνθρακα». Αν καταστεί τεχνικά και οικονομικά βιώσιμη, η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, προσφέροντας ηλεκτρισμό χωρίς εκπομπές και χωρίς συμβολή στην κλιματική αλλαγή.

Βεβαίως, η σύντηξη ακόμη βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο εμπορικής ανάπτυξης. Παρότι χαρακτηρίζεται «πρακτικά απεριόριστη», δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί πλήρως ανανεώσιμη, καθώς απαιτεί εξαιρετικά σύνθετη τεχνολογία και χρονικά εκτεταμένη έρευνα. Παρ’ όλα αυτά, το άλμα που επιτεύχθηκε από τη First Light Fusion θεωρείται καθοριστικό βήμα προς έναν καθαρότερο, ενεργειακά ανεξάρτητο κόσμο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Mark Thomas, εξήγησε: «Αυτό είναι ένα καθοριστικό σημείο τόσο για εμάς όσο και για το μέλλον της ενέργειας. Με το FLARE έχουμε χαράξει την πρώτη εμπορικά βιώσιμη πορεία για την αδρανειακή σύντηξη υψηλής απόδοσης, βασισμένη σε πραγματική επιστήμη, δοκιμασμένες τεχνολογίες και πρακτική μηχανική».

Το Ηνωμένο Βασίλειο, χάρη σε αυτή την πρωτοπορία, ενισχύει τη θέση του στην παγκόσμια κούρσα για την πράσινη ενέργεια του μέλλοντος, μια κούρσα στην οποία συμμετέχουν ενεργά ερευνητικά κέντρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αμερικανικό Εθνικό Εργαστήριο Ανάφλεξης πέτυχε φέτος ρεκόρ ενεργειακής απόδοσης, αλλά σύμφωνα με τη FLF, για να είναι η σύντηξη εμπορικά βιώσιμη, χρειάζεται «ενεργειακή απόδοση τουλάχιστον 200». Αν ξεπεραστεί το όριο του 1.000, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να μειωθεί δραματικά.

Ενώ το μέλλον της ενέργειας γράφεται στα εργαστήρια, η ανακοίνωση της First Light Fusion κάνει την υπόσχεση της σύντηξης να μοιάζει επιτέλους πιο κοντά στην πραγματικότητα από ποτέ.