Αυξάνονται οι εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια με αποτέλεσμα το ενεργητικό τους στο κλείσιμο του εννεαμήνου Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου του 2025 να διαμορφώνεται στα 28 δισ. ευρώ , δηλαδή στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2004.

Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξάνεται σταθερά από το 2018, με τη συνολική αγορά να έχει αυξηθεί κατά 22 δισ. ευρώ και πλέον να διαμορφώνεται στα 28 δισ., από τα 6,1 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2018. Μόνο μέσα στο 2025 ζεστό χρήμα άνω των 4 δισ. ευρώ έχει εισρεύσει στα αμοιβαία κεφάλαια. Να σημειωθεί ότι η χειρότερη επίδοση είχε καταγραφεί το 2012 με 5,9 δισ. και το 1022 με 5,2 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα αυξάνεται κατακόρυφα το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης και στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2025 ξεπέρασε τα 47 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 5,43% από το προηγούμενο τρίμηνο και 19,93% από το τέλος του 2024.

Την ίδια περίοδο στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 5,66% από το προηγούμενο τρίμηνο και 18,01% από την αρχή του έτους σε Euro12,4 δισ., συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.

Οι ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ) που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. συνέχισαν την αυξητική τους πορεία το τρίτο τρίμηνο του 2025 και ανήλθαν σε 1,33 δισ. ευρώ, με συνολικές εισροές από την αρχή τους έτους 4,23 δισ. ευρώ.

Οι θετικές ροές επικεντρώνονται κυρίως στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., με εισροές 2,59 δισ. από την αρχή του έτους. Ειδικότερα, εισροές κεφαλαίων καταγράφηκαν στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης -Target Maturity Funds- με νέα κεφάλαια επενδυτών που επιλέγουν την κατηγορία αυτή για την δυνατότητα που δίνει να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα. Σημαντικές εισροές κεφαλαίων από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί και στους Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδος 432 εκατ. ευρώ.

Με τις αποδόσεις σε αναγνωστικές προς τα αμοιβαία κεφάλαια τοποθετήσεις και κυρίως με οι χαμηλές αποδόσεις στις καταθέσεις, αρκετοί αποταμιευτές στρέφονται προς τα αμοιβαία κεφάλαια, με τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις

Στο μέτωπο των αποδόσεων, οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

-Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 44,10%

-Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 37,17%

-Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ευρωζώνης 12,06%

-Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 11,51%

-Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνείς 10,06%

Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε Euro771 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των Euro500 εκ.

Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 30.06.2025 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένο κατά 7,53% στα Euro5,93 δισ. σε σχέση με την 30.06.2024 και 0,19% σε σχέση με την 31/12/2024.

Η σύνθεση της συνολικής αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων στα τέλη του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε ως εξής: το 52% στα Ομολογιακά, το 16% στα Μεικτά α/κ , το 14% στα Μετοχικά α/κ το 9% στα Funds of Funds, το 5% στα α/κ χρηματαγοράς και το 4% στα σύνθετα.

Οι ΑΕΔΑΚ με τα μεγαλύτερο ενεργητικό στο τέλος Σεπτεμβρίου ήταν οι εξής: Eurobank ΑΕΔΑΚ (μερίδιο αγοράς 25,23%), η Alpha AEΔΑΚ (μερίδιο 21,82%), η Πειραιώς AΕΔΑΚ (μερίδιο 20,32%) και Εθνική AΕΔΑΚ (μερίδιο 15,79%).

Η πορεία της αγοράς Α/Κ

(ποσά σε δισ. ευρώ)

2025 28,0

2024 22,1

2023 15,8

2022 10,9

2021 11,1

2020 8,1

2019 7,9

2018 6,1

2017 6,7

2016 6,4

2015 7,2

2014 6,1

2013 6,3

2012 5,9

2011 5,2

2010 8,1

2009 10,7

2008 10,4

2007 24,5

2006 23,9

2005 27,9

2004 31,6

2003 30,4

2002 25,4