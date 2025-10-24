Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε εκτενώς με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη σταθερή υποστήριξή του στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει, σε συντονισμό με ομοϊδεάτες εταίρους και συμμάχους, ολοκληρωμένη πολιτική, χρηματοοικονομική, ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη στην Ουκρανία και τον λαό της», υπογραμμίζουν οι 26 ηγέτες της ΕΕ, με εξαίρεση την Ουγγαρία.

Στο τελικό κείμενο συμπερασμάτων αναφέρεται ότι, παρά τις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ και της Ευρώπης, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πλήττοντας αμάχους και κρίσιμες υποδομές. Η στάση αυτή, όπως σημειώνεται, αποδεικνύει την έλλειψη πολιτικής βούλησης της Μόσχας να τερματίσει τον επιθετικό της πόλεμο και να συμμετάσχει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Έκκληση για εκεχειρία και δίκαιη ειρήνη

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τη Ρωσία να συμφωνήσει σε πλήρη, άνευ όρων και άμεση εκεχειρία, όπως έχει αποδεχθεί η Ουκρανία από τον Μάρτιο του 2025. Παράλληλα, επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ για μια ολοκληρωμένη, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, στη βάση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεσμεύονται να συμβάλλουν ενεργά στις ειρηνευτικές προσπάθειες, ιδίως μέσω της Συμμαχίας των Προθύμων και σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως επισημαίνεται, «μια Ουκρανία ικανή να αμυνθεί αποτελεσματικά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος οποιωνδήποτε μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας».

Οικονομική και αμυντική στήριξη

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει μακροπρόθεσμη οικονομική ενίσχυση στην Ουκρανία. Για το 2025, έχουν δεσμευτεί 20,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 6,5 δισ. μέσω της Διευκόλυνσης για την Ουκρανία και 14 δισ. μέσω της πρωτοβουλίας ERA της G7, χρηματοδοτούμενα από τα έκτακτα κέρδη των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Από την έναρξη του ρωσικού επιθετικού πολέμου, η συνολική στήριξη της ΕΕ και των κρατών μελών προς την Ουκρανία ανέρχεται σε 177,5 δισ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύεται να καλύψει και τις οικονομικές ανάγκες για την περίοδο 2026-2027, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και αμυντικών δαπανών.

Παράλληλα, ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει σύντομα προτάσεις για τη μελλοντική οικονομική στήριξη, με το θέμα να επανεξετάζεται τον Δεκέμβριο.

Αντιμετώπιση των στρατιωτικών αναγκών

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της Ουκρανίας σε συστήματα αεράμυνας, αντι-drone και πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος. Παράλληλα, ζητεί την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υποστήριξη της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας και την ενσωμάτωσή της με την ευρωπαϊκή παραγωγή, αξιοποιώντας τεχνογνωσία και εμπειρία.

Κυρώσεις και λογοδοσία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει τις εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, ζητώντας άμεση ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής προστασίας ενόψει του χειμώνα. Παράλληλα, δηλώνει αποφασισμένο να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία, μεταξύ άλλων μέσω νέων κυρώσεων, χαιρετίζοντας την έγκριση της 19ης δέσμης μέτρων.

Καταδικάζεται, επίσης, η υποστήριξη τρίτων χωρών όπως το Ιράν, η Λευκορωσία και η Βόρεια Κορέα, που παρέχουν στρατιωτική βοήθεια στη Ρωσία. Οι χώρες αυτές καλούνται να σταματήσουν άμεσα κάθε μορφή συνεργασίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει επείγουσα έκκληση για την ασφαλή επιστροφή όλων των ουκρανικών παιδιών και πολιτών που έχουν παρανόμως απελαθεί στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ να διασφαλίσει πλήρη λογοδοσία για τα εγκλήματα πολέμου και τις σοβαρές παραβιάσεις που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής.

Πορεία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθαρρύνει την Ουκρανία, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις εργασίες για τη διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την αξιοκρατική προσέγγιση. Το ζήτημα αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου στην επόμενη σύνοδο των ηγετών.