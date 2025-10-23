Η Ουγγαρία, δια στόματος του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, απέρριψε εκ νέου την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας πως η Βουδαπέστη επιθυμεί μια στρατηγική εταιρική σχέση με το Κίεβο, αλλά δεν υποστηρίζει πλήρη συμμετοχή της χώρας στην Ε.Ε.

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι η Ουγγαρία θα παραμείνει εκτός του πολέμου στην Ουκρανία και υπογράμμισε τη θέση της χώρας του ως εν δυνάμει μεσολαβητή για μια ειρηνευτική συμφωνία, τονίζοντας πως η Ουγγαρία είναι η μόνη χώρα όπου κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ουκρανία εδώ και καιρό δεν θεωρείται κυρίαρχο κράτος.