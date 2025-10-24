Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν υποβάθμισε τις τελευταίες κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς τες «μη φιλική πράξη» που, όπως υποστήριξε, δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας ούτε στη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει τίποτα υπό πίεση», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος την Πέμπτη, επισημαίνοντας πως η Μόσχα δεν πρόκειται να υποκύψει σε εξωτερικές πιέσεις.

Οι νέες κυρώσεις και η αντίδραση του Κρεμλίνου

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, Lukoil και Rosneft ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το 19ο πακέτο κυρώσεων που στοχοποιεί ρωσικές τράπεζες, ενεργειακά έσοδα και δίκτυα παράκαμψης περιορισμών.

Τα μέτρα έχουν στόχο να πιέσουν τη Μόσχα να αποδεχθεί εκεχειρία στην Ουκρανία, μετά την κατάρρευση των προγραμματισμένων διπλωματικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε την Παρασκευή πως «οι ρωσικές αρχές αναλύουν τις κυρώσεις που έχουν οριστεί και, φυσικά, θα πράξουμε ό,τι ταιριάζει καλύτερα στα συμφέροντά μας».

Πρόσθεσε: «Δεν ενεργούμε πρωτίστως εναντίον κάποιου άλλου· ενεργούμε προς όφελός μας. Αυτό θα κάνουμε».

Προειδοποίηση για τους Tomahawk στην Ουκρανία

Ο Πούτιν προειδοποίησε επίσης την Ουάσιγκτον να μην προχωρήσει στην πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε επίθεση σε ρωσικό έδαφος με όπλα μεγάλου βεληνεκούς θα έχει «καταστροφική» απάντηση.

«Αυτή είναι μια προσπάθεια κλιμάκωσης», είπε ο Ρώσος ηγέτης. «Αν τέτοια όπλα χρησιμοποιηθούν για να χτυπήσουν ρωσικό έδαφος, η απάντηση θα είναι πολύ σοβαρή, αν όχι συντριπτική. Ας το σκεφτούν αυτό».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Πούτιν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με φανερή ειρωνεία: «Χαίρομαι που νιώθει έτσι».

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ, πρόσθεσε χαμογελώντας: «Θα σας ενημερώσω σε έξι μήνες από τώρα. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί».

Ακύρωση ή αναβολή της συνάντησης Πούτιν–Τραμπ;

Παρά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος επέμεινε ότι η σύνοδος κορυφής «αναβλήθηκε» και δεν ματαιώθηκε.

«Η αμερικανική πλευρά πρότεινε τη συνάντηση και την τοποθεσία της», είπε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι «θα ήταν λάθος να πραγματοποιηθεί χωρίς τις απαραίτητες προετοιμασίες».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, εξήγησε ότι «απλώς δεν μας φάνηκε σωστό να συναντηθούμε αυτή τη στιγμή» και πως «κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, κάνω καλές συζητήσεις, αλλά δεν καταλήγουν πουθενά».

Στο παρασκήνιο: επαφές μέσω απεσταλμένου

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο κορυφαίος απεσταλμένος του Πούτιν Κίριλ Ντμίτριεφ επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου (RDIF) έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πραγματοποιήσει συνομιλίες με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Στόχος των επαφών είναι η συνέχιση των διαβουλεύσεων για τη μελλοντική σχέση ΗΠΑ–Ρωσίας, παρά το τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από Euronews