Όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκλεισε το τηλέφωνο μετά τη συνομιλία του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα, πίστευε ότι είχε σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Τόσο, ώστε ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μεταβεί σύντομα στη Βουδαπέστη για μια συνάντηση κορυφής.

Πέντε ημέρες αργότερα, η προγραμματισμένη σύνοδος ακυρώθηκε και ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας τις πρώτες της δεύτερης διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνειδητοποίηση πως «τίποτα δεν είχε αλλάξει»

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο πρόεδρος και η ομάδα του κατέληξαν ότι η στάση του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «δεν είχε αλλάξει ουσιαστικά» από την τελευταία συνάντησή τους σε αμερικανική αεροπορική βάση στην Αλάσκα.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας σε αμάχους, οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της προς το Κίεβο και η άρνηση αποδοχής άμεσης κατάπαυσης του πυρός οδήγησαν τον Τραμπ στο συμπέρασμα ότι «τίποτα πραγματικά δεν είχε αλλάξει».

«Απλώς δεν μου φάνηκε σωστό», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη.

Η απόφαση χειροκροτήθηκε από τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ και πολλούς υποστηρικτές του προέδρου, ενώ ο Πούτιν την κατήγγειλε ως «άχρηστη». Μετά από μήνες απειλών για νέες κυρώσεις που τελικά δεν υλοποιούνταν, ο Τραμπ προχώρησε αυτή τη φορά περισσότερο από ποτέ στην τιμωρία της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Απλώς ένιωσα ότι είχε έρθει η ώρα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο. «Περιμέναμε πολύ καιρό».

Καλές οι συζητήσεις αλλά δεν οδηγούν πουθενά

Κατά τον Λευκό Οίκο, δεν υπήρξε μία καθοριστική στιγμή που άλλαξε τη στάση του Τραμπ. Η άποψή του «εξελίχθηκε σταδιακά», καθώς απογοητευόταν επανειλημμένα από την αμετακίνητη στάση του Πούτιν.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, κάνω καλές συζητήσεις και μετά δεν καταλήγουν πουθενά», είπε ο Τραμπ.

Μία ημέρα μετά τη συνομιλία με τον Ρώσο ηγέτη, ο Τραμπ συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνάντηση ήταν τεταμένη· οι Ουκρανοί δεν εξασφάλισαν τους πυραύλους Tomahawk που ζητούσαν, ενώ ο Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι να δεχθεί εδαφικές παραχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Μέχρι το τέλος της συνάντησης, ο Τραμπ φέρεται να κατέληξε σε ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός «στις τρέχουσες γραμμές μάχης» πολύ λιγότερο από ό,τι απαιτεί η Μόσχα.

Η ξαφνική απόφαση και η έκπληξη στον Λευκό Οίκο

Η στροφή του προέδρου ήρθε μετά από μια σειρά διαβουλεύσεων. Την Τετάρτη, σε συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο Τραμπ συμφώνησε να επιβάλει κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil —μια απόφαση που αιφνιδίασε ακόμη και στενούς του συνεργάτες.

Λίγο αργότερα, ενημέρωσε τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι οι κυρώσεις θα τεθούν σε ισχύ «αμέσως». Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, βρισκόταν στην Ουάσιγκτον προσπαθώντας να διασφαλίσει τη συνέχιση της αμερικανικής στήριξης στην Ουκρανία.

«Αυτές είναι πολύ μεγάλες, είναι εναντίον των δύο μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών τους και ελπίζουμε ότι δεν θα παραμείνουν για πολύ. Ελπίζουμε ότι ο πόλεμος θα διευθετηθεί», είπε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

Οι αιτίες πίσω από τη στροφή

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου εξήγησε ότι ο πρόεδρος επηρεάστηκε από τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις σε αμάχους, συμπεριλαμβανομένου του πλήγματος σε νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο.

«Ήταν το αποκορύφωμα των καλών τηλεφωνικών κλήσεων βλέποντας ότι η Ρωσία εξακολουθεί να βομβαρδίζει», σημείωσε ο ίδιος.

Παράλληλα, ο Τραμπ φέρεται να παρακινήθηκε από την επιτυχία του στην εκεχειρία της Γάζας, όπου «το να γίνει πιο σκληρός» απέναντι στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου οδήγησε, κατά τον ίδιο, «σε δράση».

Από την υπομονή στην πίεση

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ είχε απειλήσει επανειλημμένα με «υψηλά επίπεδα φόρων, δασμών και κυρώσεων» εναντίον της Μόσχας, ελπίζοντας να πιέσει τον Πούτιν προς μια συμφωνία.

Ωστόσο, ο ίδιος και ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο φοβούνταν ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να απομακρύνουν τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αυτή τη φορά, όμως, ο πρόεδρος έκρινε ότι «ήρθε η ώρα να κινηθεί προς διαφορετική κατεύθυνση».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει νέα συνάντηση με τον Πούτιν στο μέλλον. «Νομίζω ότι ο πρόεδρος και ολόκληρη η κυβέρνηση ελπίζουν ότι μια μέρα αυτό θα μπορέσει να συμβεί ξανά», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ.

«Αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ένα απτό, θετικό αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση και ότι θα αξιοποιηθεί σωστά ο χρόνος του προέδρου» κατέλη.

