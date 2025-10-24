Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων στον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, κατηγορώντας τον ότι δεν ανέκοψε τη ροή κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απόφαση αυτή εντείνει την πίεση προς τον Κολομβιανό ηγέτη, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Από τότε που ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ανέλαβε την εξουσία, η παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία έχει εκτοξευτεί στο υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δεκαετιών, πλημμυρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και δηλητηριάζοντας τους Αμερικανούς», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος Πέτρο επέτρεψε στα καρτέλ ναρκωτικών να ανθίσουν και αρνήθηκε να σταματήσει αυτή τη δραστηριότητα». Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, «ο πρόεδρος Τραμπ λαμβάνει σθεναρά μέτρα για να προστατεύσει το έθνος μας και να καταστήσει σαφές ότι δεν θα ανεχθούμε τη διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα μας».

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο Πέτρο ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι εδώ και δεκαετίες δίνει μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών. «Η αποτελεσματική καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών επί δεκαετίες μου επέφερε αυτό το μέτρο από την κυβέρνηση της ίδιας της κοινωνίας που βοηθήσαμε τόσο πολύ να σταματήσει την κατανάλωση κοκαΐνης. Είναι απολύτως παράδοξο – αλλά δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω και δεν θα γονατίσουμε ποτέ», τόνισε.

Με την απόφαση αυτή, το όνομα του Πέτρο προστίθεται στη λίστα των παγκόσμιων ηγετών στους οποίους οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις, όπως στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης στη σύζυγο και τον γιο του Πέτρο, καθώς και στον υπουργό Εσωτερικών της Κολομβίας, Αρμάντο Μπενεντέτι.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ είχε απειλήσει να αυξήσει τους δασμούς κατά της Κολομβίας, ενώ την Τετάρτη ανακοίνωσε ότι θα διακόψει κάθε χρηματοδότηση προς τη χώρα.