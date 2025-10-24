Η απώλεια εισοδήματος για τις γυναίκες μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού αποδεικνύεται πολύ μεγαλύτερη στη Γερμανία από ό,τι είχε εκτιμηθεί έως σήμερα, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας (ZEW), την οποία επικαλείται το Reuters.

Τέσσερα χρόνια μετά τη γέννηση του παιδιού τους, οι μητέρες κερδίζουν κατά μέσο όρο σχεδόν 30.000 ευρώ λιγότερα σε σχέση με γυναίκες της ίδιας ηλικίας χωρίς παιδιά, όπως δείχνει η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Tilburg της Ολλανδίας.

Προηγούμενες εκτιμήσεις ανέφεραν απώλειες περίπου 20.000 ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει ότι το οικονομικό χάσμα είναι μεγαλύτερο από ό,τι θεωρούνταν.

Η ηλικία της μητέρας καθορίζει την έκταση των απωλειών

Οι ερευνητές, εξετάζοντας στοιχεία από 186.000 μητέρες, διαπίστωσαν ότι η οικονομική επίπτωση διαφέρει ανάλογα με την ηλικία στην οποία η γυναίκα αποκτά το πρώτο της παιδί.

Όταν οι γυναίκες γίνονται μητέρες πριν από τα 30, εκτός από την απώλεια εισοδήματος, χάνουν και κρίσιμα βήματα στην επαγγελματική τους πορεία, σε μια φάση όπου η εξέλιξη στην καριέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως εξηγεί ο ερευνητής Λούκας Ρίντελ.

Αντίθετα, όσες αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία έχουν ήδη εδραιωθεί στην αγορά εργασίας και έχουν επωφεληθεί από τις μισθολογικές αυξήσεις της πρώιμης καριέρας τους. Ωστόσο, η μελέτη δείχνει ότι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη μείωση εισοδήματος, κυρίως λόγω της επιλογής μειωμένου ωραρίου.

«Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, είναι ευκολότερο για εκείνες να επανεκκινήσουν την καριέρα τους μετά τη γέννηση του παιδιού τους», καταλήγει ο Ρίντελ.