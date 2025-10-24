Το εντυπωσιακό γκολ του Στράτου Σβάρνα στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Σίγκμα Όλομουτς έδωσε εν τέλει τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) στη Ράκοβ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Ο πρώην στόπερ της ΑΕΚ βρήκε δίχτυα με ένα δυνατό σουτ στην κίνηση, στέλνοντας την μπάλα στην κλειστή γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Σε ανάρτηση της, η UEFA συμπεριέλαβε το όμορφο τελείωμα του Σβάρνα ανάμεσα στα κορυφαία της αγωνιστικής:

