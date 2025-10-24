Μετά από μια μαγική ευρωπαϊκή βραδιά, όπου ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από τη Γαλλία επικρατώντας της Λιλ με 4-3, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ αναλύει τις σκέψεις στα ΝΕΑ για όσα έγιναν στο «Πιέρ Μορουά».

Ο Βούλγαρος άσος, που συνέβαλε καθοριστικά στη μεγάλη αυτή επιτυχία, μίλησε για την ψυχολογία της ομάδας, τη σημασία των πρόσφατων νικών και τη νοοτροπία που αρχίζει να χαρακτηρίζει τον Δικέφαλο» σε Ελλάδα και Ευρώπη.

«Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να δουλεύουμε καθημερινά και να μην τα παρατάμε ποτέ», τόνισε μεταξύ άλλων, επισημαίνοντας ότι το πνεύμα αυτής της ομάδας είναι η επιμονή και η πίστη στη δουλειά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ στην συνέντευξη του στα ΝΕΑ:

Για την ψυχολογία που είχε η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και μετατράπηκε σε νίκη: «Για εμάς ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι δυο νίκες που πήραμε απέναντι στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Μας έδωσαν περισσότερη πίστη για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και με μεγαλύτερο πείσμα. Μετά από αυτές τις δυο νικες λοιπόν, έφτασε η ώρα να κερδίσουμε και στην League Phase. Θέλαμε την νίκη, ξέραμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πήραμε μια σπουδαία νίκη απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και μέσα στο γήπεδο της».

Για την δύσκολη συνέχεια με τα συνεχόμενα παιχνίδια που έρχονται: «Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, όπως μείναμε ενωμένοι στα δυσκολα όταν τα αποτελέσματα δεν ηταν καλά. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε ματς, που το καθένα έχει την δική του δυσκολία είτε εντός Ελλάδας, είτε στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε στον δικό μας δρόμο, σε αυτόν της δουλείας κάθε μέρα και της βελτίωσης. Είχαμε αρνητικά αποτελέσματα, αλλά αυτό ειναι το πνεύμα αυτής της ομάδας: να μην τα παρατάει ποτέ. Είμαστε όλοι χαρούμενοι που έχουμε κάνει αυτές τις σερί νίκες, θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτον τον ρυθμό. Είναι και οι τρεις πολύ σπουδαίες, τις αξίζαμε και είμαστε πολύ καλά ψυχολογικά πλέον και ομαδικά αλλά και ατομικά ο καθένας μόνος του».

Για το γεγονός ότι έγινε ροντέο το δεύτερο ημίχρονο αν και ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά στο σκορ με 3-0: «Το περιμέναμε στο ημίχρονο, στα αποδυτήρια ότι θα γίνει το παιχνίδι με τέτοιο ρυθμό. Η Λιλ ειναι μια πολύ ποιοτική ομάδα μεσοεπιθετικά με εξαιρετικούς παίκτες. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι πάρα πολύ καλά και σε άμυνα και σε επίθεση. Πετύχαμε τρία γκολ, δείξαμε ότι σε κάθε φάση μπορούμε να τους τιμωρήσουμε. Στα αποδυτήρια είπαμε ότι πρέπει να παίξουμε σαν να ειναι το ματς στ0 0-0 και πρέπει να ειμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε μπαλιά και γνωρίζαμε ότι το δεύτερο μέρος θα ήταν πιο δύσκολο από το πρώτο ακόμα και αν το σκορ ηταν στο 3-0 υπέρ μας. Κάναμε όμως πολύ καλή δουλειά μέχρι το φινάλε και θα μπορούσαμε να σκοράρουμε 1-2 γκολ παραπάνω».

Για τα στοιχεία που έδωσαν την νίκη στον ΠΑΟΚ μέσα στην Γαλλία: «Στο πρώτο ημίχρονο ελέγξαμε το ματς, κυκλοφορήσαμε την μπάλα καλά και φτιάξαμε φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλά και είχαμε εμείς τον ελέγχο μέχρι που έγινε το 1-3 και εκεί έγινε… χάος. Δημιουργήθηκε ατμόσφαιρα από την εξέδρα, χάσαμε λίγο την συγκέντρωση μας με αποτέλεσμα να φτάσουν εύκολα κοντά στην περιοχή μας και να φτιάξουν ευκαιρίες. Είμαι πολύ χαρούμενος για την νίκη που πετύχαμε και για το ότι στο δεύτερο μέρος σκοράραμε ένα ακόμα γκολ και στο τέλος δείξαμε χαρακτήρα για να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό στο τέλος, να κρατήσουμε την νίκη και τους τρεις βαθμούς με κάθε τρόπο».

Για την εξαιρετική του ενέργεια στην φάση του 4-2 που αρχίζει από τον ίδιο για να σκοράρει ο Ζίβκοβιτς: «Είναι καθαρά θέμα ομαδικής προσπάθεια αυτό το γκολ, δεν ειναι δική δουλειά μόνο. Ο καθένας που συμμετείχε σε αυτή την φάση έχει βάλει το δικό του κομμάτι. Ελπίζω να συνεχίσουμε και να κάνουμε και άλλες τέτοιες ωραίες φάσεις. Οι προϋποθέσεις ήταν πολύ καλές σε αυτή την κατάσταση. Είδα τον Γιακουμάκη που έκανε κίνηση και τράβηξε μαζί του, τους δυο κεντρικούς αμυντικούς της Λιλ και με αυτόν τον τρόπο άνοιξε χώρο για τον «Ζίλε». Τον είδα με την άκρη του ματιού μου ότι ερχόταν από πίσω και η δουλειά μου ήταν απλά να του δώσω μια καλή πάσα για να σκοράρει».