Στην εμφάνιση και την προσπάθεια του Παναθηναϊκού στο Ρότερνταμ στάθηκε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα στο «Ντε Κάιπ» χαρακτήρισε άδικο το αποτέλεσμα και αναφέρθηκε στο σημείο καμπής του ματς, το γκολ της ισοφάρισης των Ολλανδών.

«Είναι άδικο για όλους μας να κάνεις μια τέτοια προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, να είσαι διαβασμένος, να παίζεις τόσο καλά, να βάζεις το γκολ και να μπορείς να κάνεις το 2-0. Εκεί που λέμε ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στην άμυνα, εμείς ανοίγουμε το παιχνίδι, πάμε σε ρυθμό που τους βολεύει και δεχόμαστε το γκολ», σχολίασε αρχικά ο 50χρονος τεχνικός του Παναθηναϊκού.

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Μας χάλασε το μυαλό αυτό το γκολ, μας πόνεσε γιατί δεν ήταν απειλητικοί και ξαφνικά βρήκαν γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι με κάποια λάθη, δεχθήκαμε κι άλλο και μετά ήταν δύσκολο να το γυρίσουμε.»

Μιλώντας για την τακτική εικόνα της ομάδας και τις επιλογές του, όπως αυτή του Καλάμπρια, ο Κόντης σημείωσε:

«Αν δούμε την εικόνα, θεωρώ ότι ο Καλάμπρια σε αυτόν τον ρόλο έδωσε βοήθειες στα ανεβάσματα που κάναμε. Είχαμε προσανατολισμό να βγαίνουμε στην κόντρα επίθεση και καταφέραμε να δημιουργήσουμε κάποιες φάσεις με τον Τετέ. Εκείνος δημιούργησε προβλήματα, όμως σε ορισμένες φάσεις δεν ήταν καθαρές οι πάσες και θα έπρεπε να σταματήσουμε ή να αλλάξουμε επιλογή. Χρειαστήκαμε περισσότερη σκέψη και καθαρό μυαλό στην τελική απόφαση γενικά.»