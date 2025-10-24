Ο θρίαμβος του ΠΑΟΚ επί της Λιλ με το επιβλητικό 4-3 στη Γαλλία προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στα θεμέλια της γαλλικής ομάδας, με τα τοπικά Μέσα να χρησιμοποιούν ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις για την εικόνα των «λιλουά» στο πρώτο ημίχρονο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το francebleu, με τίτλο που προκαλεί αίσθηση: «Ταπεινωμένη στο πρώτο ημίχρονο, η Λιλ αντέδρασε πολύ αργά απέναντι στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης (3-4)». Η κριτική εστιάζεται κυρίως στην αμυντική κατάρρευση της ομάδας του Μπρούνο Ζενεσιό, η οποία δέχθηκε τρία γκολ στο 18′, 23′ και 42′, με το πρώτο 45λεπτο να χαρακτηρίζεται ως το «χειρότερο ημίχρονο της σεζόν».

Σάντος και Ενγκόι στο κέντρο των «Πυρών»

Τα «πυρά» των γαλλικών ΜΜΕ στράφηκαν ευθέως κατά συγκεκριμένων αμυντικών. Οι Σάντος και Ενγκόι κατονομάζονται ως οι «συμβολικές φιγούρες της αμυντικής κατάρρευσης». Η ανάλυση των γκολ που δέχθηκε η Λιλ αποκαλύπτει κενά που δεν συνάδουν με το επίπεδο μιας ομάδας του Europa League.

Όπως σημειώνει το nordsports, οι φίλαθλοι περίμεναν «μία εντυπωσιακή εμφάνιση» και αντ’ αυτού είδαν «ένα εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο». Ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τους Γάλλους, επέβαλε τον ρυθμό του και εκμεταλλεύτηκε πλήρως τα αμυντικά κενά των γηπεδούχων με «χειρουργική αποτελεσματικότητα».

Η έκρηξη οργής του προέδρου της Λιλ και η αυτοκριτική

Σύμφωνα με το 20minutes, ο πρόεδρος της Λιλ, Ολιβιέ Λετάνγκ, ήταν έξαλλος στην ανάπαυλα. Η οργή του κορυφώθηκε όταν ζήτησε πέναλτι για μονομαχία του Πάρδο με τον Κεντζιόρα (φάση που τσεκαρίστηκε και από το VAR), δηλώνοντας αμέσως μετά τον αγώνα: «Έχω ήδη γράψει στον κ. Τσέφεριν, αυτό που συνέβη απόψε είναι απίστευτο», εστιάζοντας δηλαδή την κριτική του στη διαιτησία.

Ο Μπρούνο Ζενεσιό δεν μάσησε τα λόγια του στην συνέντευξη Τύπου, υιοθετώντας μια στάση σκληρής αυτοκριτικής: «Προδώσαμε τις αξίες μας, μας έλειψε η ταπεινότητα και η δέσμευση. Ήμασταν τραγικοί στο πρώτο ημίχρονο, κάτω από κάθε επίπεδο… Αλλά ο υπεύθυνος είμαι εγώ — εγώ φτιάχνω την ομάδα και τη στρατηγική της».

Η πιο ηχηρή απάντηση ήρθε από τα αποδυτήρια. Ο ποδοσφαιριστής της Λιλ, Αϊσά Μαντί, έκανε μια αξιοσημείωτη δήλωση, αφήνοντας στην άκρη τις προεδρικές κατηγορίες για τη διαιτησία: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ξαναδεί τις φάσεις. Αλλά θα ήταν πολύ άστοχο να μιλήσω για τη διαιτησία μετά την εμφάνισή μας στο πρώτο ημίχρονο. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, πρέπει να συγκεντρωθούμε στους εαυτούς μας και να μη σταθούμε σε τέτοια γεγονότα, όταν πηγαίνουμε στα αποδυτήρια με 0-3 στο ημίχρονο».

Η νίκη του ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι η Λιλ άγγιξε την ανατροπή στο δεύτερο μέρος, αποκάλυψε τις αντιφάσεις μιας γαλλικής ομάδας ταλαντούχας αλλά εξαιρετικά ασταθούς και έθεσε επί τάπητος σημαντικά εσωτερικά ζητήματα στην ηγεσία και το αγωνιστικό τμήμα της.