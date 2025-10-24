Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε το βράδυ της Πέμπτης (23/10) στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Λιλ στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, ικρατώντας με 4-3 σε μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές βραδιές στην ιστορία του «δικεφάλου».

Εκ των πολυτιμότερων της αναμέτρησης ήταν ο τερματοφύλακας της ελληνικής ομάδας, Αντώνης Τσιφτσής, που μάλιστα έκανε και το ντεμπούτο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Έλληνας κίπερ «κάτεβασε ρόλα» και παρότι δέχτηκε τρία γκολ, πραγματοποίησε πολύ σημαντικές επεμβάσεις που κράτησαν όρθιο τον ΠΑΟΚ και ώθησαν τους Θεσσαλονικείς στο να κατακτήσουν τους πολύτιμους τρεις βαθμούς.

Η σούπερ εμφάνιση του Τσιφτσή δεν πέρασε απαρατήρητη από την UEFA, η οποία συμπεριέλαβε τις επεμβάσεις του 26χρόνου τερματοφύλακα στο βίντεο με τις κορυφαίες αποκρούσεις της 3ης αγωνιστικής.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της UEFA: