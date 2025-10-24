Το ζήτημα της φοιτητικής στέγης και του αυξημένου κόστους που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες με παιδιά σε πανεπιστήμια άλλων πόλεων έθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Φάμελλος σημειώνει: «Το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί και τα ενοίκια είναι κυριολεκτικά απλησίαστα. Κάθε παιδί σε μια άλλη πόλη κοστίζει περισσότερο από όσο ένας μισθός. Φυσικά αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κ. Μητσοτάκη… Η μόνη του έγνοια είναι το πώς θα κάνει τα ιδιωτικά κολέγια πανεπιστήμια».

Αναφερόμενος στις προτάσεις του κόμματος για τη φοιτητική στέγη, τονίζει ότι «η φοιτητική στέγη πρέπει να είναι ευθύνη της Πολιτείας». Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως αναφέρει, προτείνει τη δημιουργία δημόσιων φοιτητικών εστιών σε κάθε πόλη, ώστε να καλύπτεται τουλάχιστον το 50% των φοιτητών που προέρχονται από άλλες περιοχές.

Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος υπογραμμίζει την ανάγκη για κοινωνικές κατοικίες με χαμηλά ενοίκια, στο μισό της τιμής της αγοράς, για όσους έχουν ανάγκη. Ζητά επίσης κίνητρα για την αξιοποίηση κλειστών κατοικιών και τη διάθεσή τους προς ενοικίαση σε προσιτές τιμές.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι απαιτείται μείωση φόρων και αύξηση εισοδημάτων, ώστε κάθε οικογένεια να μπορεί να στηρίζει οικονομικά τα παιδιά της. Κλείνοντας, σημειώνει: «Δυστυχώς στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη η Παιδεία είναι για λίγους. Στη δική μας Προοδευτική Ελλάδα είναι για όλους».