Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Κληρονομικό δίκαιο

Ολόκληρο το σχέδιο νόμου

Οι τελικές αλλαγές

===========

Ωρα 21.30 χθες βράδυ

Τα ΜΑΤ έπιασαν δουλειά

Την ώρα που το υπουργείο Αμυνας αναζητεί λύση μέσω τρίτων για την καθαριότητα του Μνημείου, η ΕΛ.ΑΣ. εμπόδισε χθες βράδυ να προσεγγίσουν τον Αγνωστο Στρατιώτη φοιτητές που έκαναν πορεία για την καταστολή στα Πανεπιστήμια.

===========

Κατάθεση – σοκ στην Εξεταστική

Η μάρτυρας που έσπασε το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

• Γιατί ερευνάται η εμπλοκή 10 βουλευτών

===========

ΣΥΡΙΖΑ

Ο Φάμελλος άνοιξε τον δρόμο προς τον Τσίπρα

• Διάσπαση βλέπει ο Πολάκης

===========

Κατά της Μόσχας

Κυρώσεις εις διπλούν

• Η νέα στροφή του αμερικανού προέδρου και τι αποφασίστηκε στις Βρυξέλλες

• Πούτιν: «Εχθρική πράξη οι κυρώσεις»

===========

ΕΛ.ΑΣ. – ΕΚΑΒ

Μπαλάκι ευθυνών για τον θάνατο της 16χρονης

===========

Αθήνα

Πώς θα δροσιστεί το ιστορικό κέντρο

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 3-1

Με ανατροπή η ήττα και τώρα αλλαγή σελίδας

Ηρθε ο Μπενίτεθ

Λιλ – ΠΑΟΚ 3-4

Ξέσπασμα και εντυπωσιακή επιτυχία

ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0

Ιστορική νίκη με σούπερ Κοϊτά