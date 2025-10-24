Θλίψη έχει προκαλέσει ο απροσδόκητος θάνατος της 19χρονης TikToker Emman Atienza, με την οικογένειά της να αποτίει έναν συγκινητικό φόρο τιμής στη μνήμη της νεαρής δημιουργού.

Οι γονείς της Emman, ο Φιλιππινέζος τηλεοπτικός παρουσιαστής Kim Atienza και η επιχειρηματίας Felicia Hung, ανακοίνωσαν τον «απροσδόκητο θάνατο» της κόρης τους το πρωί της Παρασκευής. Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί, καθώς οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού γεγονότος.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια της Emman ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον απροσδόκητο θάνατο της κόρης και αδελφής μας, Emman. Έφερε τόση χαρά, γέλιο και αγάπη στη ζωή μας και στη ζωή όλων όσων την γνώριζαν».

Η νεαρή TikToker είχε καταφέρει να ξεχωρίσει για την αυθεντικότητά της και τη διάθεσή της να μοιράζεται δημόσια τη δική της πορεία με την ψυχική υγεία. Σύμφωνα με τους οικείους της, η Emman είχε τον τρόπο να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι τους βλέπει και τους ακούει, εμπνέοντας πολλούς να νιώσουν λιγότερο μόνοι.

Η οικογένεια της κάλεσε όσους τη γνώριζαν και την ακολουθούσαν να συνεχίσουν να προβάλλουν τις αξίες που εκείνη πρέσβευε – τη συμπόνια, το θάρρος και την καλοσύνη – στην καθημερινή τους ζωή, τιμώντας έτσι τη μνήμη της.

«Με αγάπη, Kim, Feli, Jose και Eliana», καταλήγει η ανακοίνωση της οικογένειας.