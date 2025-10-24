Σε κάθειρξη δέκα ετών καταδικάστηκε μία 25χρονη, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο εξανάγκαζε την 6χρονη κόρη της να ζητιανεύει καθημερινά έξω από κατάστημα ψιλικών και καφέ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης την έκρινε ένοχη για εμπορία ανθρώπου με σκοπό τον προσπορισμό οικονομικού οφέλους σε βάρος ανηλίκου, πράξη που τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση. Η καταδικασθείσα, ελληνικής υπηκοότητας, δικάστηκε ερήμην, καθώς δεν παρέστη ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο ανέστειλε την εκτέλεση της ποινής έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάιο, όταν μια περαστική εντόπισε το κοριτσάκι να κλαίει έξω από το κατάστημα και ειδοποίησε την αστυνομία. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η μητέρα μετέφερε καθημερινά το παιδί στο σημείο, αναγκάζοντάς το να ζητιανεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Μετά την απολογία της στις ανακριτικές αρχές, η κατηγορούμενη είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Εκτός από την κάθειρξη, της επιβλήθηκε και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.