Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 18χρονος, που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του στο Φλαμούρι Τρικάλων και ο οποίος στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε, σε αντίθεση με όσα φέρεται να είπε στην αρχική του κατάθεση, ότι ποτέ δεν σκέφτηκε να σκοτώσει τη γυναίκα που τον γέννησε, ενώ δυσκολεύτηκε πολύ να περιγράψει τη στιγμή του φόνου.

Για περισσότερες από τρεις ώρες ο 18χρονος περιέγραφε σε ανακριτή και εισαγγελέα όσα συνέβησαν από την παιδική του ηλικία μέχρι τη μοιραία στιγμή. Έδειχνε χαμένος, ακόμη και όταν επέστρεψε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, γνωρίζοντας πως θα προφυλακιστεί. «Ποτέ δεν σκέφτηκα να σκοτώσω τη μάνα που με γέννησε» φέρεται να είπε ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να ισχυρίστηκε ακόμα, ότι έχασε τον έλεγχο έπειτα από έντονο καβγά. Μάνα και γιος πάντως μαλώνανε συχνά, όπως λένε, όσοι τους γνώριζαν.

Οι δικηγόροι του ζητούν ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ώστε όπως ανέφεραν «να αναδειχθούν και να φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και τα δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στη σωστή τους βάση». Τις επόμενες ώρες πάντως ο 18χρονος θα οδηγηθεί στις φυλακές Αυλώνα.

Ο ίδιος στην αρχική του κατάθεση στους αστυνομικούς φέρεται να υποστήριξε, πως αισθανόταν ότι η μητέρα του «τον εξέθετε στη γειτονιά». Παράλληλα, ανέφερε ότι δεχόταν πίεση από το κοινωνικό του περιβάλλον, σχετικά με τη στάση και τη ζωή της μητέρας του μετά το διαζύγιο. Σε δεύτερη αποστροφή της κατάθεσής του φέρεται να ανέφερε: «Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις».