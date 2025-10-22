Σοκ προκαλεί στα Τρίκαλα η φρικτή δολοφονία μιας 54χρονης γυναίκας από τον ίδιο της τον γιο, μόλις 18 ετών. Το έγκλημα σημειώθηκε μέσα στο σπίτι της στο Φλαμούλι, αφήνοντας άφωνη την τοπική κοινωνία.

Ο 18χρονος, με ψυχραιμία που συγκλονίζει, κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία και ομολόγησε πως σκότωσε τη μητέρα του. «Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πολλές σχέσεις», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, οι οποίοι σοκαρίστηκαν από την κυνικότητα των δηλώσεών του.

Ο νεαρός, μαθητής ΕΠΑΛ, φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογική πίεση και κοινωνική απομόνωση τα τελευταία χρόνια, μετά το διαζύγιο των γονιών του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεχόταν συστηματικό bullying από συνομήλικούς του για την οικογενειακή του κατάσταση. «Δεν έχω κανέναν φίλο, με έχουν στο περιθώριο», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά.

Πώς την έπνιξε

Την περασμένη Παρασκευ, ο 18χρονος επισκέφθηκε τη μητέρα του. Το βράδυ της Τρίτης, ενώ παρακολουθούσαν τηλεόραση, πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα και την έπνιξε. Στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία και παραδόθηκε χωρίς αντίσταση.

Οι γείτονες και οι συγγενείς της 54χρονης δηλώνουν συγκλονισμένοι. Όπως αναφέρουν, οι σχέσεις μητέρας και γιου ήταν τεταμένες εδώ και καιρό, ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την τραγική κατάληξη.

Ο 18χρονος, που φοιτούσε σε νυχτερινό σχολείο και εργαζόταν σε συνεργείο αυτοκινήτων, είχε δηλώσει πως ήθελε να γίνει μηχανικός. Στο πλευρό του αυτή την ώρα βρίσκονται ο πατέρας και η αδελφή του, η οποία σπουδάζει στον Βόλο.

Ο νεαρός θα οδηγηθεί σήμερα, Τετάρτη (22/10), ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθεί και να περιγράψει τα γεγονότα «από την παιδική του ηλικία μέχρι τη στιγμή του φόνου», όπως είπε στους αστυνομικούς.