Προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Τρικάλων κρίθηκε σήμερα Παρασκευή (24/10) μετά την απολογία του ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του την περασμένη Τρίτη (21/10) μέσα στο σπίτι τους στο Φλαμούρι Τρικάλων.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μετά την απολογία οι συνήγοροι του, Νικόλαος Κ. Μίστρας και Νικόλαος Αθ. Αλεξίου, ζήτησαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης σε δημόσιο ψυχιατρικό κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Όπως τόνισαν, είναι αναγκαίο να διερευνηθούν οι πραγματικές συνθήκες και αιτίες της τραγωδίας. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ αναμένεται η απόφαση για τη διενέργεια της ψυχιατρικής εξέτασης.

Το έγκλημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου. Από τη νεκροψία–νεκροτομή στη σορό της 54χρονης προέκυψε ότι ο θάνατος προήλθε από στραγγαλισμό. Τα ευρήματα δείχνουν πως ο δράστης κράτησε σφιχτά την πετσέτα γύρω από τον λαιμό της για αρκετά λεπτά έως ότου εκείνη αφήσει την τελευταία της πνοή.