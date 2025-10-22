Ο 18χρονος από τα Τρίκαλα έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (24/10). Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας του πνίγοντάς την με πετσέτα μπάνιου.

Το έγκλημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 21 Οκτωβρίου 2025. Από τη νεκροψία–νεκροτομή στη σορό της 54χρονης προέκυψε ότι ο θάνατος προήλθε από στραγγαλισμό. Τα ευρήματα δείχνουν πως ο δράστης κράτησε σφιχτά την πετσέτα γύρω από τον λαιμό της για αρκετά λεπτά έως ότου εκείνη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Κατά την προσαγωγή του στους αστυνομικούς, ο 18χρονος ομολόγησε την πράξη του και, όπως αναφέρεται, τηλεφώνησε ο ίδιος στην αστυνομία και περίμενε στο σπίτι της μητέρας του για να συλληφθεί.

Η μητέρα του εργαζόταν σε δημόσια υπηρεσία των Τρικάλων, ενώ γείτονες αναφέρουν ότι η οικογένεια είχε χωρίσει και ο 18χρονος ζούσε με τον πατέρα του, επισκεπτόμενος τη μητέρα του τα Σαββατοκύριακα μαζί με την αδελφή του.

Το κλίμα στο σπίτι φέρεται να ήταν τεταμένο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν συχνοί καβγάδες. Χθες, την ώρα που παρακολουθούσαν τηλεόραση, ο 18χρονος σηκώθηκε, πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα και επέστρεψε στο καθιστικό, όπου τύλιξε την πετσέτα γύρω από τον λαιμό της μητέρας του, αφαιρώντας της τη ζωή.

Κατά την αρχική του κατάθεση ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε πως αισθανόταν ότι η μητέρα του «τον εξέθετε στη γειτονιά». Παράλληλα, ανέφερε ότι δεχόταν πίεση από το κοινωνικό του περιβάλλον σχετικά με τη στάση και τη ζωή της μητέρας του μετά το διαζύγιο.

Σε δεύτερη αποστροφή της κατάθεσής του φέρεται να ανέφερε: «Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις».

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, ο 18χρονος, μαθητής ΕΠΑΛ, δεχόταν συστηματικό bullying τα τελευταία χρόνια, μετά το διαζύγιο των γονέων του. Όπως είπε στους αστυνομικούς: «Δεν έχω κανέναν φίλο, με έχουν στο περιθώριο».

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται και ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή.