Με ροζ χρώμα φωταγωγήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/10) το Δημαρχείο της Αθήνας στην πλατεία Κοτζιά, στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

Η εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα «Η Ελλάδα φωτίζεται ροζ… Η πρόληψη ταξιδεύει παντού», πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Ε.Α.Ε.).

Ομιλίες πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Πρόεδρος της Ε.Α.Ε. Ευάγγελος Φιλόπουλος.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Αθηναίων. Επίσης στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης και πρόληψης φωτίστηκε και ο «Δρομέας» του Κώστα Βαρώτσου και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Δείτε φωτογραφίες