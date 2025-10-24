“Αχτίδα φωτός” για τον Χάμζα Μεντίλ στη σημερινή προπόνηση του Άρη.

Ο Μαροκινός φουλ μπακ προπονήθηκε για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα και ακολούθησε μέρος του προγράμματος, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο παρουσίας του στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Ο Μανόλο Χιμένεθ αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα στο αριστερό άκρο της άμυνας, αφού δεν έχει διαθέσιμο τον Φρίντεκ. Ο Μεντίλ είναι πιθανό να ακολουθήσει την ομάδα στη Λιβαδειά, αλλά μόνο ως αλλαγή. Κάτι που δεν… χαλάει τον Ανδαλουσιανό τεχνικό.

Από εκεί και πέρα οι Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Ντούντου και Καντεβέρε είναι off,με τον τελευταίο να υποβάλλεται σήμερα σε επέμβαση για την ρήξη έσω μηνισκού που υπέστη στην προχθεσινή προπόνηση.

Ο Πέρεθ ακολούθησε μέρος του προγράμματος αλλά δεν υπολογίζεται ούτε αυτός για το ματς της Κυριακής, όπως και ο Παναγίδης που χτύπησε στην χθεσινή προπόνηση και κάνει θεραπεία.