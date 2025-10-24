Η Αθήνα μετατρέπεται για δύο ημέρες στο κέντρο της ευρωπαϊκής fintech σκηνής. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο ρόλος της στη νέα ψηφιακή οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου Fintech Athens 4.0, που συγκεντρώνει κορυφαίους ομιλητές και εκπροσώπους από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή που θα αναπτύξουν τις προοπτικές, τις καινοτομίες και τη δυναμική του ελληνικού fintech οικοσυστήματος.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται το διήμερο συνέδριο Fintech Athens 4.0 με σημαντικούς ομιλητές από Κεντρική, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Κεντρική θεματική το ΑΙ και ο τρόπος που η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει το Fintech. Στα δώδεκα πάνελς του συνεδρίου, θα συζητηθεί η συνεισφορά του ΑΙ στο Fintech στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα συστήματα πληρωμών, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, την εκπαίδευση, τον τουρισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες. Παράλληλα, θα αναδειχθούν οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία των τραπεζών και στο ρόλο της στην ενδυνάμωση των startups επιχειρήσεων.

Το συνέδριο διεξάγεται στα αγγλικά και συμμετέχουν σε αυτό ανώτατα στελέχη της ADGM, Amazon, ByBit, DeepMind, Deloitte, EIB, Google, HDBI, Mastercard, Microsoft, PwC, ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό και στελέχη τραπεζών. Πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ και της Εθνικής Τράπεζας, στο κέντρο της Αθήνας. Η έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα γίνει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30, Προπύλαια. Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 , το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο Καρατζά, της Εθνικής Τράπεζας.

Το ετήσιο συνέδριο Fintech Athens αποτελεί μια δράση του Smart Attica ΕDIH και διενεργείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διοργανώνεται από το Greek Fintech Hub μια πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν η Εθνική Τράπεζα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Endeavor Greece, το Ίδρυμα Ωνάση και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και υποστηρίζεται από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Crowd Dialog.

Έχει σκοπό να φέρει σε επαφή ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς με πρωτοβουλίες από τον χώρο του Fintech, διευκολύνοντας και ενθαρρύνοντας τον διάλογο, την αλληλεπίδραση και τη δικτύωση. Έμφαση θα δοθεί σε πρωτοβουλίες από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή καθώς και στους τομείς του ESG, τουρισμού, της έρευνας, των τεχνών και των δημιουργικών βιομηχανιών.

Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Fintech, την χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων στον τομέα, την σύνδεση του Fintech με την έρευνας που παράγεται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, την προώθηση της γνώσης και την δικτύωση με άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες του εξωτερικού, έχουμε σχεδιάσει μια σειρά από ενέργειες.