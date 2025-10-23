Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην πόλη Κοπέισκ στη Ρωσία, περίπου 1.600 χλμ από τα ουκρανικά σύνορα.

Το ρωσικό πρακτορείο TASS αναφέρει ότι από την έκρηξη έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, έχουν τραυματιστεί άλλοι 18 ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για αγνοούμενους.

Η αιτία της έκρηξης δεν έχει εξακριβωθεί προς το παρόν.