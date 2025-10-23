Εκρήξεις σε βιομηχανική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Τσιλιάμπινσκ, στα Ουράλια, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον εννέα ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό πέντε ακόμη, σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής των αρχών της ομώνυμης ρωσικής περιφέρειας.

Ο περιφερειάρχης της Τσιλιάμπινσκ, Αλεξέι Τέξλερ, ανέφερε μέσω Telegram ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Καπέισκ, λίγα χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας της περιφέρειας. Δεν έδωσε ωστόσο στη δημοσιότητα το όνομα του εργοστασίου όπου συνέβη το περιστατικό.

Όπως διευκρίνισε, δεύτερη ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε ενώ τα συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών επιχειρούσαν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει μετά την πρώτη έκρηξη.

Ο κ. Τέξλερ τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το πολύνεκρο δυστύχημα προκλήθηκε από ουκρανική επίθεση με drones. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Από την άλλη πλευρά, ουκρανικές πηγές υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για επιδρομή σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών για το ρωσικό πυροβολικό, το οποίο βρίσκεται περίπου 1.800 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

(Πληροφορίες από το κανάλι του περιφερειάρχη Τέξλερ στο Telegram και τον ουκρανικό ιστότοπο United24 Media.)