Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον της χώρας του θα αποτελούσε «μια νέα αποτυχία», απαντώντας στις δηλώσεις του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για πιθανή «νέα καταφυγή στη βία» αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες με την Τεχεράνη.

Η Ισλαμική Δημοκρατία είχε αναστείλει τον Ιούλιο κάθε συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, μετά από έναν 12ήμερο πόλεμο που ξέσπασε ύστερα από πρωτοφανείς ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον κυρίως πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επίσης πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις, ενώ η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.

Προειδοποιήσεις από τον ΔΟΑΕ

Ο διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, προειδοποίησε την Τετάρτη για τον κίνδυνο προσφυγής στη βία σε περίπτωση αποτυχίας των διπλωματικών προσπαθειών. «Αν η διπλωματία αποτύχει, φοβάμαι μια νέα χρήση βίας», δήλωσε στην ελβετική εφημερίδα Le Temps.

Ο Γκρόσι ανέφερε επίσης ότι το Ιράν διαθέτει επαρκές καύσιμο για «μια δεκαριά ατομικές βόμβες», διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Αντίδραση της Τεχεράνης

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απάντησε μέσω βίντεο που ανάρτησε στο Telegram, δηλώνοντας: «Δεν ξέρω αν είπε αυτά τα λόγια για λόγους ανησυχίας ή απειλής, αλλά εκείνοι που διατυπώνουν τέτοιες απειλές οφείλουν να ξέρουν ότι η επανάληψη μιας αποτυχημένης εμπειρίας δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε μια νέα αποτυχία».

Σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ, το Ιράν είναι η μοναδική χώρα χωρίς πυρηνικό οπλοστάσιο που εμπλουτίζει ουράνιο σε επίπεδο 60%, κοντά στο τεχνικό όριο του 90% που απαιτείται για την κατασκευή ατομικής βόμβας.

Ευθύνες και κατηγορίες

Η Τεχεράνη θεωρεί ότι ο ΔΟΑΕ φέρει μέρος της ευθύνης για την αιφνιδιαστική ισραηλινή επίθεση, καθώς αυτή σημειώθηκε την επομένη της ψηφοφορίας επί κρίσιμου ψηφίσματος για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα στη Βιέννη.

Παράλληλα, το Ιράν κατηγορεί τον Οργανισμό ότι δεν καταδίκασε τα πλήγματα εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεών του κατά τη διάρκεια του πολέμου τον Ιούνιο.