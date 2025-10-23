Από τη στιγμή που στο ποδόσφαιρο μπήκε το VAR αρχίσαμε, ειδικά στα ευρωπαϊκά ματς των ελληνικών ομάδων, να αποφεύγουμε πολλές αναφορές στους διαιτητές που θα τα διευθύνουν πριν αυτά αρχίσουν. Θεωρούσαμε κατά κάποιον τρόπο δεδομένο ότι ένας διαιτητής είναι δύσκολο με μια απόφασή του να αλλοιώσει ένα αποτέλεσμα. Κι ήρθε ο Ελβετός Ουρς Σνάιντερ στο παιχνίδι Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός να μας θυμίσει πως καλή διάθεση να υπάρχει και όλα γίνονται. Η βοήθεια που έδωσε στην Μπαρτσελόνα ο Ελβετός είναι η μεγαλύτερη που μπορεί να δώσει διαιτητής σε ομάδα τον καιρό του VAR.

Συζήτηση

Έγινε τεράστια συζήτηση ακόμα και στην Ισπανία για τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και την αποβολή του Έσε, αλλά το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι κάτι άλλο. Καλώς ή κακώς ο Ολυμπιακός αποφάσισε να παίξει αυτό το παιχνίδι χωρίς να κάνει φάουλ. Τα μόλις εννέα που έκανε πρέπει να αποτελούν τα λιγότερα σε ευρωπαϊκό του ματς. Για μόλις εννέα φάουλ ο Σνάιντερ έδωσε στους παίκτες του τέσσερις κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη (!), πρόκειται για κάτι πολύ κοντά σε παγκόσμιο ρεκόρ.

Κιθαρίστας

Δυστυχώς στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε μια συνήθεια του αρχιδιαιτητή της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτι να τοποθετεί στα ματς αυτά (που θεωρούνται εύκολα) διαιτητές μικρής εμπειρίας αλλά ανερχόμενους και να πηγαίνει ο ίδιος για να κάνει ως παρατηρητής την αξιολόγησή τους. Με αυτόν τον τρόπο τούς ζητά εμμέσως πλην σαφώς να είναι σοβαροί και προσεκτικοί. Αλλά αν δεν είναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Σνάιντερ δηλώνει ότι αγαπά τη ροκ μουσική και το χέβι μέταλ και ότι παίζει και ηλεκτρική κιθάρα με το συγκρότημά του και υποστηρίζει πως πολύς κόσμος πάει να τον δει για να έχει την εμπειρία να παρακολουθήσει έναν «κιθαρίστα διαιτητή». Από όλα αυτά καταλαβαίνεις πως ο τύπος γουστάρει να κερδίζει την προσοχή – ίσως μάλιστα και για αυτό να έγινε διαιτητής. Κι αν αύριο ο Ροσέτι τον αφήσει στην άκρη ή συνεχίσει να τον στέλνει σε ματς κατά βάση ασήμαντα όπως έκανε μέχρι τώρα δεν θα πάθει και τίποτα. Το κομμάτι του το έκανε και θα διηγείται στους φίλους του πώς βοήθησε την Μπαρτσελόνα ένα βράδυ που από το VAR υποχρεώθηκε να δώσει ένα πέναλτι εναντίον της. Εγινε αυτό που ήθελε: πρωταγωνιστής. Κι αν τιμωρηθεί δεν θα τον πειράξει και πολύ: έγινε διεθνής μόλις στα 38 του, σήμερα είναι 39. Σιγά τη μεγάλη καριέρα που θα έκανε.

Καθόλου

Ομολογώ πως πιο πολύ σε όλη αυτή την ιστορία μού έκανε εντύπωση η σχεδόν στωική συμπεριφορά του Εσε. Βγήκε μεν αρχικά από τα ρούχα του, αλλά στη συνέχεια έφυγε από το ματς σαν κύριος λέγοντας απλά στον διαιτητή ότι με αυτό που έκανε κατέστρεψε το παιχνίδι. Ο παίκτης το παιχνίδι το σκέφτηκε. Ο διαιτητής απολύτως καθόλου.

Τραυματίες

Ο Ολυμπιακός γυρνά στην Ελλάδα με δύο τραυματίες, τον Ορτέγκα και τον Τσικίνιο και με το ηθικό του τσαλακωμένο: όταν μια ομάδα δεχτεί έξι γκολ δεν είναι απλό να σηκωθεί και να σταθεί στα πόδια της. Το καταλαβαίνεις και από τις δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου και του κόουτς Μπεντιλίμπαρ. Ο Ρέτσος είπε πως «η απόφαση της αποβολής μάς επηρέασε ψυχικά και χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Ηταν μεγάλο μειονέκτημα το να παίζουμε με δέκα παίκτες, αλλά ήταν ανεπίτρεπτο να χάσουμε τη συγκέντρωσή μας με αυτόν τον τρόπο και να δεχθούμε τέσσερα γκολ». Ο Μεντιλίμπαρ πως όσο δίκιο κι αν έχει κι αυτός και οι παίκτες του για τις διαμαρτυρίες τους, κανείς δεν θα θυμάται σε λίγο καιρό την αποβολή του Εσε ή το πέναλτι και όλοι θα θυμούνται μια βαριά ήττα. Εχω επισημάνει από την αρχή της σεζόν πως ο αληθινός αντίπαλος του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα θα είναι φέτος τα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ, κυρίως γιατί σε αυτά θα υπάρξουν σίγουρα πολύ δύσκολες βραδιές. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα ντέρμπι με την ΑΕΚ και σε αυτό δεν θα πάει με καθαρό το μυαλό, αλλά με τον θυμό μιας ομάδας που έχει δεχτεί έξι γκολ. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή του. Στο Τσάμπιονς Λιγκ πάντως βρέχει γκολ και συμβαίνουν μοναδικά πράγματα. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν π.χ. έγινε η πρώτη γερμανική ομάδα που στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων δέχτηκε επτά γκολ στην έδρα της: δεν είχε συμβεί ούτε τη δεκαετία του ’50 που τα ματς έληγαν 7-4 και 6-3. Το ότι τα δέχτηκε από την Παρί δεν αποτελεί δικαιολογία. Είναι επίσης στα απίθανα η βαριά ήττα της Νάπολι από την PSV με 6-2: οι Ιταλοί μάλιστα προηγήθηκαν και στο σκορ. Να σημειωθεί πως μέχρι την Τρίτη το βράδυ καμία ολλανδική ομάδα δεν είχε κερδίσει ποτέ στην ιστορία ιταλική ομάδα βάζοντάς της τέσσερα γκολ: ούτε ο Αγιαξ στα χρόνια του Γιόχαν Κρόιφ.

Τρεις

Απόψε μπαίνουν στον χορό οι άλλες τρεις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στα Κύπελλα Ευρώπης. Ο ΠΑΟ και ο ΠΑΟΚ για το Europa League αντιμετωπίζουν εκτός έδρας ο πρώτος τη Φέγενορντ και ο δεύτερος τη Λιλ. Η ΑΕΚ για το Conference League περιμένει στην Opap Arena την Αμπερντίν. Η Ενωση έχει την υποχρέωση της νίκης και για λόγους πρόκρισης αλλά και γιατί η Αμπερντίν είναι προτελευταία στο πρωτάθλημα Σκωτίας από το οποίο πάντως μας ήρθαν φέτος οι Ρέιντζερς που καλοκαιριάτικα απέκλεισαν τον ΠΑΟ. Οι άλλες δύο ελληνικές ομάδες έχουν δύσκολες αν και όχι ακριβώς απαγορευτικές αποστολές. Ο ΠΑΟ εκτός έδρας, στη Βέρνη κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις, έχει κάνει το πιο καλό φετινό του ματς: η Φέγενορντ στο Europa League μετρά δύο ήττες. Ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του είναι φορμαρισμένος και στη Γαλλία έχει καλή παράδοση εμφανίσεων, αν όχι και αποτελεσμάτων.

Διαδήλωση

Και οι τρεις ελληνικές ομάδες δεν είναι χαμένες από χέρι – η ΑΕΚ μάλιστα είναι και μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, όταν τις έχει δει να χάνουν την προηγούμενη αγωνιστική (και με ανατροπή) από ομάδες που λέγονται Τσέλιε και Γκόου Αχέντ Ιγκλς δεν μπορείς να δηλώνεις αισιόδοξος. Ασε που από το πουθενά μπορεί να προκύψει και σε αυτές κανένας Ουρς Σνάιντερ και να τρέχουν όλοι μαζί στη Νιόν για να διαδηλώσουν έξω από το σπίτι του Θόδωρου Θεοδωρίδη…