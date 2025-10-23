Το Δ.Σ του ΑΣ ΠΑΟΚ συνεδρίασε την Τετάρτη το βράδυ στα γραφεία του συλλόγου, με μοναδικό και πρωταρχικό θέμα τη διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας με την ΠΑΕ για το μεγαλόπνοο έργο του νέου γηπέδου.

Μετά από ενδελεχή συζήτηση και εξέταση όλων των νομικών, οικονομικών και ιδιοκτησιακών παραμέτρων, το ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ κατέληξε στην οριστικοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μνημονίου-συνεργασίας. Το σχέδιο αυτό αφορά τις λεπτομέρειες της παραχώρησης του οικοπέδου και τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ του ιδιοκτήτη του οικοπέδου και του φορέα υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου.

Η επικύρωση του σχεδίου μνημονίου από την πλευρά του ΑΣ αποτελεί θεμελιώδες βήμα. Ουσιαστικά, ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ έθεσε σε γραπτή μορφή τις όρους, τις εγγυήσεις και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα παραχωρήσει την χρήση της γης στην ΠΑΕ για την ανέγερση του υπερσύγχρονου ποδοσφαιρικού «παλατιού» του Δικεφάλου.

Το μνημόνιο αυτό αναμένεται να περιλαμβάνει κομβικά ζητήματα, όπως την διάρκεια παραχώρησης, τα ανταλλάγματα και τις νομικές διασφαλίσεις ότι η κυριότητα της γης και, εν τέλει, του νέου γηπέδου θα παραμείνει στον Α.Σ. ΠΑΟΚ, με σαφείς ρήτρες για τη λήξη της συνεργασίας ή τη μη τήρηση των όρων.

Ο ΑΣ ζητάει άμεση συνάντηση με την ΠΑΕ για την Νέα Τούμπα

Η πλευρά του ΑΣ ΠΑΟΚ, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των στιγμών και την επιθυμία του φίλαθλου κόσμου για άμεση έναρξη του έργου, εξέφρασε την έντονη επιθυμία και την επείγουσα ανάγκη η συνάντηση για την παρουσίαση και υπογραφή του μνημονίου να πραγματοποιηθεί «το συντομότερο δυνατό».

Η ταχύτητα στη διεξαγωγή αυτής της συνάντησης είναι καίρια για δύο λόγους. Το έργο της Νέας Τούμπας έχει ήδη καθυστερήσει λόγω γραφειοκρατικών και νομικών ζητημάτων. Η άμεση συμφωνία μεταξύ των δύο φορέων του ΠΑΟΚ (Α.Σ. και ΠΑΕ) είναι το τελευταίο εσωτερικό βήμα προτού ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και την έναρξη των έργων.

Η συνάντηση αποτελεί την επίσημη γέφυρα μεταξύ της ΠΑΕ και του ΑΣ. Η επίτευξη συναίνεσης και η υπογραφή του μνημονίου θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας προς τους φιλάθλους.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ Α.Σ. και ΠΑΕ, ο δρόμος για την επόμενη φάση του έργου ανοίγει διάπλατα. Το «πράσινο φως» του Δ.Σ. του Α.Σ. ΠΑΟΚ είναι μια καθοριστική εξέλιξη, που φέρνει το όραμα της Νέας, υπερσύγχρονης Τούμπας ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματικότητα, βάζοντας τέλος σε μία περίοδο μακράς αναμονής και γραφειοκρατικών εμποδίων.