Συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχαν σήμερα Πέμπτη (23/10) ο Νίκος Δένδιας και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η συνάντησης αφορούσε την αρμοδιότητα του καθαρισμού του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Η συνάντηση των δύο ανδρών έγινε λίγο μετά την ψήφιση της τροπολογίας, με την οποία η αρμοδιότητα για τη φροντίδα και τη συντήρηση του μνημείου μεταφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

H τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη τέθηκε σε ισχύ από χθες μετά την ψήφισή της στη Βουλή,. Προηγήθηκε ονομαστική ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Συνολικά στην διαδικασία συμμετείχαν 293 βουλευτές, «υπέρ» της ρύθμισης ψήφισαν οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι 3 ανεξάρτητοι Χ. Κατσιβαρδάς, Μ. Ασπιώτης και Κ. Φλώρος. Σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε εκτός 4 βουλευτών οι οποίοι απουσίαζαν.

Τι προβλέπει η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Η τροπολογία δύο άρθρων που κατατέθηκε στη Βουλή και υπογράφεται από 7 υπουργούς, ανάμεσα στους οποίους και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προβλέπει τη δημιουργία «υγειονονομικής ζώνης» στην Πλατεία Συντάγματος προκειμένου να απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή έκφραση κοινωνικής διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της τροπολογίας αλλά και από την ερμηνεία που δίνεται από στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την διάταξη εισάγονται απαγορεύσεις ως προς χρήση του χώρου μπροστά από του Αγνώστου Στρατιώτη, απέναντι από Πλατεία Συντάγματος Αθήνα (κατάληψη επιφάνειας, αλλοίωση του χώρου κ.λπ.) και προσδιορίζονται οι ποινές (φυλάκιση και χρηματική) που επιβάλλονται όσους παραβιάζουν τις εν λόγω απαγορεύσεις.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία αναφέρει τα εξής: “Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας τυχόν παραβίαση της ανωτέρω διάταξης τιμωρείται, σύμφωνα με την παρ.2, με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή, υπό την προϋπόθεση πάντως ότι δεν προβλέπεται βαρύτερη κύρωση με άλλη διάταξη.

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 409 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ποινικής διαταγής ενώ στην περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης, η ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας”.

Όσον αφορά την διαμοίραση αρμοδιοτήτων ανά υπουργείο η τροπολογία προβλέπει ότι: η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίζεται με την τήρηση της δημόσιας τάξης και των απαγορεύσεων. Όσον αφορά το υπουργείο Άμυνας θα είναι υπεύθυνο για την «συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου». Μάλιστα, ερωτήματα προκαλεί η δυνατότητα που παρέχεται στο ΥΠΕΘΑ να αναθέσει το συγκεκριμένο έργο μέσω σύμβασης.

Όσον αφορά τα χρηματικά πρόστιμα που θα επιβληθούν σε περιπτώσεις παραβίασης των απαγορεύσεων, σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, θα αποδίδονται στην Εφορία αλλά και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Η τροπολογία συνοδεύεται από τοπογραφικό παράρτημα που προσδιορίζει τον χώρο του μνημείου με τρόπο τέτοιο που καλύπτει ότιδήποτε υπάρχει μεταξύ της λεωφόρου Αμαλίας και του κτιρίου της Βουλής.