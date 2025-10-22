Η σκόνη που σηκώθηκε από χθες με αφορμή την απουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια από την συζήτηση και την γραπτή δήλωση του ίδιου, για την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, δεν έχει ακόμη καθίσει. Ο Νίκος Δένδιας μετέβη σήμερα στην Βουλή λίγο πριν την αρχίσει η ψηφοφορία.

Σχεδόν ταυτόχρονα με την άφιξη του Νίκου Δένδια στο κοινοβούλιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης σε πηγαδάκι δεν χαρίστηκε στον Υπουργό Άμυνας και όταν ρωτήθηκε εάν ο ίδιος θα μιλούσε στην συζήτηση υποστηρίζοντας δική του τροπολογία είπε: «Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι όχι μόνο να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα και να έχω απώλεια συνείδησης».

Οι δημοσιογράφοι περίμεναν τον Νίκο Δένδια να εμφανιστεί στο Κοινοβούλιο. Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία του διαπίστωσαν ότι προτίμησε να μην περάσει από το σημείο που ήταν στημένες οι κάμερες αλλά να μπει από άλλη είσοδο. Τον πήραν λοιπόν, στο κατόπι και εκείνος μη χάνοντας το χιούμορ του τους είπε: «Πάω στην τουαλέτα. Μη με ακολουθήσετε κι εκεί».

Μετά από λίγη ώρα, ο χαμογελαστός και εισήλθε στην ολομέλεια όπου συμμετείχε σε πηγαδάκια με συναδέλφους του.