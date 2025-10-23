Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που αφορά την κύρωση συμφωνιών συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας.

Το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας το καταψήφισαν, ενώ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια.