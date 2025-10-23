Η ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελεονώρα Μελέτη κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τη διοργάνωση φιλανθρωπικού δείπνου από το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα στις 18 Οκτωβρίου 2025. Η εκδήλωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα και χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «προσβλητική» για ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Ελεονώρα Μελέτη ζητά από την Κομισιόν να τοποθετηθεί και να ασκήσει πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Βρετανικό Μουσείο, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοιες ενέργειες. Παράλληλα, καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην προστασία και επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στα κράτη μέλη προέλευσής τους και να αξιοποιήσει την «Πυξίδα Πολιτισμού» για την προώθηση του σεβασμού της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στις σχέσεις με τρίτες χώρες.

Στην ερώτησή της, η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, η Ένωση οφείλει να ενισχύει τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία και να προστατεύει τα σύμβολα της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Όπως δήλωσε η ίδια, «η εικόνα των Γλυπτών του Παρθενώνα να χρησιμοποιούνται ως σκηνικό κοινωνικής εκδήλωσης αποτελεί προσβολή για τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, όχι ντεκόρ δεξιώσεων. Η Ευρώπη οφείλει να σταθεί στο ύψος των αξιών της και να υπερασπιστεί την πολιτιστική της κληρονομιά».

Το περιεχόμενο της ερώτησης προς την Κομισιόν

Η ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε στις 18 Οκτωβρίου 2025 φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, προκαλώντας την αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο χαρακτήρισε την ενέργεια «προσβλητική» για ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υπενθυμίζει ακόμη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 και τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 167 της ΣΛΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και συμβάλλει στην προώθηση των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων. Το Συμβούλιο της ΕΕ, με τα Συμπεράσματα του Απριλίου 2019, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτιστικής συνεργασίας με χώρες εταίρους, ενώ ο διάλογος Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου για την επιστροφή των Γλυπτών έχει αναθερμανθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών της UNESCO.

Η Ελεονώρα Μελέτη ζητά από την Επιτροπή να απαντήσει:

1. Αν προτίθεται να ασκήσει πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο και/ή στο Βρετανικό Μουσείο για να αποτραπούν ανάλογες ενέργειες στο μέλλον.

2. Ποιες πρωτοβουλίες εξετάζει για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στη διαχείριση, προστασία και πιθανή επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στα κράτη μέλη προέλευσής τους.

3. Με ποιον τρόπο σκοπεύει να αξιοποιήσει την «Πυξίδα Πολιτισμού» για την προώθηση του σεβασμού και της ορθής διαχείρισης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στις σχέσεις με τρίτες χώρες.