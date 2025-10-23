Μια απίστευτη ταλαιπωρία βίωσε συνταξιούχος που επισκέφθηκε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας συνελήφθη, αφού υπάλληλος ασφαλείας τον είδε να κόβει ένα μικρό κλαδί δενδρολίβανου από παρτέρι του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η υπάλληλος θεώρησε πως επρόκειτο για κλοπή δημόσιας περιουσίας και ενημέρωσε την αστυνομία. Ο 62χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου παρέμεινε για περισσότερες από επτά ώρες. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, του ελήφθησαν αποτυπώματα και φωτογραφήθηκε.

Μετά τη σύλληψή του από την καταγγελία του νοσοκομείου για κλοπή δημόσιας περιουσίας, ο 62χρονος με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

Το νοσοκομείο πάντως ενημέρωσε εκ των υστέρων την αστυνομία ότι δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της δίωξης του συνταξιούχου.